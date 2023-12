Faisy cierra un gran año para su carrera: “estoy en mi mejor momento”

Faisy, el conductor del programa de improvisación Me caigo de risa que en marzo próximo entra en su décimo año al aire, cierra el 2023 al frente de todos los proyectos que ha deseado.

Protagonizó la obra de teatro Escape room y lanzó los sencillos Te propongo, con Román, y está por estrenar Perverso, junto a Luis Ángel El Flaco.

“Ser real y el saber quién soy, porque sigo siendo el mismo Faisy, que está inmerso en la música, la actuación, y la conducción”, es su secreto para mantener una sólida carrera, declara en entrevista con El Sol de México.

“Son tres décadas de trabajar por todos lados. Estoy en el mejor momento de mi carrera al tener programas como Me caigo de risa, el estar cumpliendo 15 años en la radio, al estar ahorita con Escape room, al lado de Alejandra Barros, Juan Martín Jaúregui, Paly Duval.

“Estoy trabajando en los proyectos que siempre quise y con las personas que siempre quise compartir cuadro. Esto me tiene muy contento y siempre es muy bonito que te reconozcan tu paso por el mundo del entretenimiento”, agrega.

Respecto a la música, seguirá buscando colaboraciones, adelanta. “Busqué a Edwin Luna y La Trakalosa, también quiero a Pee Wee, a mis amigas Michelle Rodríguez, Regina Blandón, La Josa (María José), El Recodo, pues Poncho Lizárraga es mi gran amigo y también quiero colaborar con Karol Sevilla y Érika Zaba, ahora que ya no va andar de gira con OV7.

“Me encanta divertirme, componer y producir canciones con mis amigos que conozco, que admiro y que además me producen algo bonito; más allá de hacer una colaboración sabemos que la están haciendo en la música”, detalla.

Faisy, cuyo nombre real es Omar Pérez Reyes, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y comenzó en la música como integrante del grupo Perfiles. También este año, tuvo su primera presentación en el Lunario, pero ahora se propone ir más lejos.

“Si me dices que si me gustaría volver a pisar el Lunario, mejor me pongo como meta el Auditorio Nacional y claro no iría solo, llevaré a mis cuates de mis colaboraciones. También quiero salir de gira, ya sea con mi música o seguir al lado de mis compañeros de Escape room por todo el país, o con mis compañeros de Me caigo de risa, como en los últimos años”.

UN CAMINO DIFÍCIL

El conductor e intérprete al reflexionar sobre lo más duro en la carrera, advierte que “me ha costado mucho trabajo esta parte de la colaboración y estar en grupo.

“Yo empecé en Tv Azteca, en el grupo Perfiles, cantando, actuando, bailando, enfrentándome a que si estaba en una empresa no me dejaban trabajar en la otra, o de repente que me decían ‘él canta, no actúa, por qué baila si conduce programas’.

“A eso me he enfrentado y a que los resultados a veces no son como lo esperas, que la gente entienda que en este mundo hay muchas opciones y nosotros somos los responsables de lo que consumimos. Todo el proceso, todo el camino está lleno de sorpresas y yo estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado, mis amistades y con la vida misma”.

El también conductor de Fox Sport, donde se inició en el entretenimiento deportivo, reconoce que abrió espacios en su actual empresa, Televisa. “Fui de los primeros, cuando nadie me conocía, en hacer un programa como Me caigo de risa, con el apoyo de Lalo Suárez, cuyo contenido es de juegos de mesa. Y de los primeros en tener sus propios programas fueron Michelle Rodríguez (40 y 20) y Ricardo Margaleff (Una familia de diez y ¿Tú crees?), ahora Mariazel al lado de El Compayito y Raúl Araiza en Chócalas Compayito, todos salieron de Me caigo de risa. De la televisión saltamos al teatro, hemos generado una plataforma para nuevos talentos”, finaliza.