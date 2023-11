Estalla la bomba Molotov: la agrupación lleva su Solo D’Lira al Frontón México

Después de su concierto en el Foro Sol celebrando 27 años de trayectoria, Molotov volverá a estallar en el Frontón México este 10 de noviembre, en un espectáculo considerado por Paco Ayala, bajista del grupo, como más íntimo, en un recinto que definió como "mágico e icónico" y en el que el público podrá disfrutar de un gran espectáculo y de un profundo repertorio.

"Es un contexto de tocar las rolas que nos encantan en vivo, donde no hay censura, donde la pasamos bien. Hay temas que no puedes dejar de tocar aunque ya te hayas cansado después de casi tres décadas de tocarlas continuamente. Hay otras a las que les dimos la vuelta en versiones que no siempre tocamos y que esta vez lo haremos", explicó Ayala, refiriéndose a algunos de los temas del setlist, incluidos los de "Solo D'Lira", el más reciente álbum de la banda.

"Estamos muy contentos de lo que logramos hacer a principios de este año con este material. Muchas de esas rolas no se han tocado en vivo, entonces podrán estar en ese concierto mezcladas entre las clásicas", comentó el bajista.

"Solo D'Lira", estrenado el pasado abril, comenzó con el lanzamiento de "No olvidamos", nominado en los Grammy del 2022 a Mejor Canción de Rock. Después dio cabida a los temas "Money in the bank", "H2H", "Denle Chayote", "Amarren al Perro", entre otros.

"Este disco viene con una añoranza a lo que pasaba hace 30 años, para nosotros se parece al "¿Dónde jugarán las niñas?" pero obviamente más ad hoc a nuestra edad, explicó Micky Huidobro, el otro bajista de la agrupación, quien además hizo énfasis al equipo de producción que acompañó al proyecto.

"Está realizado por uno de los mejores productores que han existido en la historia de la música. Estar con un ingeniero de mezcla de la calidad de Mike Fraser y con un productor como Ross Robinson te mete en ese grupo de gente que tiene privilegio de ser parte de su chamba", añadió Huidobro.

SE CONFRONTAN A LA ESCENA ACTUAL

Otro de los sencillos de Solo D'Lira es "Quiten el trap", una canción de ritmo country que es una crítica a uno de los géneros más populares de la actualidad. Además, el concepto de este tema evoca a los enfrentamientos de las películas western.

"Se vuelve un duelo confrontarte con la música actual, uno está tratando de atinarle al disparo certero a cuáles son los bemoles y cuál es el talón de Aquiles de los demás artistas, y te das cuenta de que sus talones son que por más populares que lleguen a ser, no significa que sean buenos... el mejor ejemplo es que tenemos un presidente popular. ", explicó Huidobro.

"Más allá de todo esto es tratar que nuestra música perdure tal cual y como fue grabada. Conservar el seguir tocando y seguir componiendo. Toda la librería de sonidos que tiene el disco es creada por nosotros, creo que ahí es donde sobrevive y va quedar esta música para siempre, y tal vez la música que hoy se considera muy popular en diez años ya no exista o quede en el recuerdo de muy pocos", agregó Huidobro.

El nuevo disco “Solo D'Lira” también incluye el tema "Santo niño de Atocha", que aunque ya tenía versiones en vivo, es la primera vez que la graban en estudio. "Decidimos incluirla porque representa a la banda de esta última década, lo que hemos venido haciendo en los escenarios, siempre tratando de manera sarcástica lo que vemos y creemos que es el ser humano", dijo Ayala.

A casi treinta años de haber comenzado su carrera, la banda que cuenta con Tito Fuentes en la guitarra y Randy Ebright en la batería, sigue encontrando inspiración para sus procesos creativos, en el deseo de seguir conquistando a sus fanáticos con música nueva que mantenga el carácter de Molotov.

"Lo que más nos mueve a seguir tocando es el amor por nuestro instrumento. Siempre pasan cosas chuscas, también cosas malas y eso tratamos de plasmarlo. La música que se escucha hoy en día tal vez está muy alejada de la realidad y cuando te ponen una historia de alguien que está viviendo lo mismo que tú, te sientes identificado, eso es lo que hace Molotov, tratar de ser lo más mundano posible, es ahí donde siempre tenemos la raíz bien puesta", explicó Huidobro.

Además de la fecha del 10 de noviembre en el Frontón México, Molotov tendrá conciertos en Guatemala y El Salvador, para después regresar a Querétaro y una vez más partir a Los Ángeles. En 2024 la banda hará una gira por más sedes de Estados Unidos, Sudamérica y Europa.