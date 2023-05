En su adiós, Succession hace historia en la televisión

Un patriarca fallecido, tres posibles sucesores, un comprador que amenaza con destruir el legado familiar y un grupo de colaboradores que están al acecho, esperando que los herederos den un paso en falso. El público únicamente debe responder una sola pregunta: ¿quién será el heredero de Waystar?

Con ese planteamiento, la serie Succession se prepara para su esperado final el próximo 28 de mayo, después de cuatro temporadas, y tras haber cosechado cinco Globos de Oro, cinco Emmys y tres BAFTA, entre otros premios internacionales; además de lograr una calificación casi perfecta en el sitio especializado IMDB con el tercer episodio de su última entrega (La boda de Connor).

El actor Alan Ruck, quien da vida a Connor Roy, el hijo mayor de la familia, opinó que el éxito de esta serie se debe al “gusto culposo” que provoca ver a una familia rica sufrir. “Es divertido recordar que puedes tener todo el dinero del mundo, pero si nada te hace feliz, no importa”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Eso es algo satisfactorio para la gente normal, decir ‘míralos, son miserables’. Y quizá piensen que si ellos tuvieran esa cantidad de dinero serían diferentes, pero no estoy seguro si eso es verdad”, agregó entre risas.

Creada por Jesse Armstrong, la serie sigue los pasos de la familia Roy, los dueños de un conglomerado de medios, que se verá envuelta en una lucha de poderes por parte de los tres hijos menores de Logan Roy (Brian Cox), al momento de decidir un sucesor para la compañía.

A la par de este proyecto, Ruck participó en el podcast Bitter Blood: Murdoch v. Murdoch, en el cual narró la historia de una dinastía de la vida real que, tal como sucede en Succession, están repletos de conflictos internos y drama entre sus integrantes.

Esta experiencia fue un gran contraste para el artista, pues le permitió terminar de comprender cómo se mueven las piezas en el mundo de los magnates. “Para crecer un imperio o un reino, y poseer una de las mayores fortunas del mundo, es un trabajo 24/7. Es todos los días, todo el año".

Sobre el aspecto personal, encontró similitudes con lo que pasan Logan, Kendall y Shiv Roy, al encontrar dificultades para construir un hogar. "Sus matrimonios nunca funcionan. ¿Cuántas veces se ha casado Ruppert (Murdoch, el presidente de Fox News)? Tiene 90 años y volvió a contraer matrimonio".

"Esa parte de su vida nunca funciona, supongo que la persona con quien se podría comparar a Connor es Prudence Murdoch, es la primogénita del primer matrimonio y nunca se interesó en el negocio familiar. Siempre son personas que parecen nunca obtener lo que quieren, lo tienen todo, pero siempre quieren más, es cansado. Física y mentalmente".

UN FIEL RETRATO DEL MUNDO EMPRESARIAL

Gran parte del drama de la historia se enfoca en los negocios y las jugadas que los Roy hacen para mantener su imperio, algo que refleja la realidad del mundo financiero. Así lo señala el experto en finanzas David Maldonado, quien se desempeñó durante 35 años como ejecutivo empresarial.

“Esta serie retrata algo muy frecuente en el medio: el caso de un consorcio empresarial de primer nivel, con influencia en el mercado nacional e internacional, controlado por un empresario muy visionario cuyo carácter negociador tan agresivo, y amante de grandes retos, lo lleva a triunfar en el mundo de los negocios ayudado por equipos de trabajo muy profesionales, y con una familia semi disfuncional”, apunta.

“Muestra mucho la realidad de esos grandes negocios, sobre todo aquellos que se convierten en verdaderos imperios y las crisis que generan los cambios, incluidos los relevos en los equipos y puestos importantes, y no se diga las crisis y conflictos que genera la incapacidad o la muerte del patriarca”, agregó.

El experto subrayó que la figura de Logan Roy está bien diseñada, pues muestra la obsesión y atrevimiento que suelen tener estos magnates al momento de perseguir sus objetivos. Sirviéndose incluso de recursos poco éticos, pero siempre sabiendo organizar a sus equipos de trabajo para hacerlos rendir, y conquistar su ambición por el poder y la riqueza.

UN PERSONAJE SOLITARIO

Para Alan Ruck fue una montaña rusa de emociones dar vida a un personaje con una relación tan compleja con su familia, pues al ser el hijo del primer matrimonio de su padre y estar completamente alejado del negocio, desde la temporada uno era marginado por sus hermanos.

El actor confesó sentir tristeza por el maltrato que recibió, y considera que eso lo hace empatizar con el público. "Si la gente te llama un imbécil por cuatro temporadas, se mete debajo de tu piel un poco, y yo no creo que sea un imbécil.

"Jesse (Armstrong, el creador de la serie) tampoco lo creía, simplemente está en otra sintonía. Pero es triste saber que en esta familia las cosas nunca cambiarían para él. Podría convertirse en el presidente de los Estados Unidos, y sus hermanos seguirían pensando que es un idiota, tampoco le hubiera importado a su viejo, y eso es triste, pero divertido de interpretar”.

Uno de los pilares de su historia fue su relación con Willa, una prostituta que terminó por ganarse su lugar dentro de la dinastía tras haber conquistado el corazón de Connor. Según afirma Alan, esto le brindó un balance a su personaje, y fue en gran parte gracias a la mancuerna que logró con la actriz que da vida a su pareja.

“Tuve la suerte de hacer equipo con Justine Lupe desde el principio. Connor está prácticamente fuera del negocio familiar, y de la familia en general, el hecho de que la tenga a ella lo vuelve más fácil".

UN FINAL EMOTIVO

Con respecto al capítulo final, cuya duración será de alrededor de hora y media, Alan Ruck advirtió que será muy emotivo para los fans de la serie. Incluso reveló que ellos mismos como actores batallaron para contener las lágrimas al grabar sus escenas finales.

“Fue emocional, todo el mundo trataba de no llorar. Mark Mylod, mi director favorito del show, llegó y trataba de no llorar. Todos dijimos, ‘por Dios, el director se ha ido, me voy a quebrar’. Fue maravilloso, el precio a pagar por ver es que tal vez sea triste”.

El actor cuenta con casi un centenar de proyectos en su currículum, pero asegura que este ha sido el más satisfactorio de su carrera, por lo que se siente muy orgulloso de haber dado vida a Connor.

Ante la pregunta de cuál le gustaría que fuera el legado de la serie, sonríe y responde: “Ser mencionados en la misma oración que Breaking Bad o Los Soprano. Espero lograrlo, y creo que sí será así”.

El capítulo final de Succession estará disponible este domingo 28 de mayo, a las 19:00 horas, en la plataforma HBO Max.