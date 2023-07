El Centauro del Norte llega al streaming

Para el actor Jorge A. Jiménez interpretar a personajes históricos representa un gran compromiso, el cual toma con mucho respeto, y lo ha llevado a dar vida a figuras como Luis Donaldo Colosio, o el sicario colombiano Roberto Ramos.

Ahora nuevamente viaja al pasado al ponerse en los zapatos de un revolucionario en la serie Pancho Villa, donde da vida al llamado Centauro del Norte. En entrevista con El Sol de México, el actor habla sobre el desafío de dar credibilidad a interpretaciones como ésta.

“Al personaje ficticio le puedes dar el tono de hablar, de caminar, uno lo crea. Inventas y le das vida, pero en el caso de hacer personajes tan reales, el reto y el compromiso es más grande por acercarme lo más posible a lo que fue, en lugar de hacer una parodia”, explica.

Sin nombrar a ninguna producción en específico, opinó que ha habido casos donde los personajes son retratados de manera caricaturesca, exagerando movimientos y tonos de hablar.

El actor asegura que para sus proyectos “trato de cuidarlo para que no se escuche una copia. La intención es que se acerque el personaje y lo hagas tuyo, y ya la audiencia se enfoca y no está juzgando porque quieres ser igual”.

La serie sigue la vida del revolucionario desde que era un joven bandido, hasta convertirse en una de las figuras principales de la Revolución Mexicana, y su asesinato en una emboscada.

CUIDADOSA RECREACIÓN DE LAS BATALLAS

A lo largo de los 10 capítulos se observan numerosas escenas de batalla, las cuales fueron de las más difíciles de rodar, dado el uso de municiones falsas y explosiones. Jorge narra que para prepararlas únicamente estudiaban las indicaciones del director para saber hacia dónde moverse.

“Es imposible ensayar una escena de estas, por todo lo que conlleva. Todo el uso de municiones, de salvas, que son miles que se usan para armar la explosión, todo es real, todo está pasando”, contó.

Y agregó: “Te indican lo que es la trayectoria, más no hay balazos, explosiones ni nada. Pero cambia totalmente cuando dicen acción y empieza a pasar esa magia, no hay manera que no te transformes”.

El actor subrayó que el uso de animales fue otro gran desafío, pues si bien realizaron un entrenamiento especial para las escenas a caballo, el hecho de que hubiera tanto movimiento en el set implicaba un riesgo extra debido a las respuestas que esto les podría provocar.

“No hay manera de decirle ‘va a tronar aquí’ para que no reaccione mal. O no te vayas a asustar, ahí debes estar al tanto de lo que pasa, siempre hay un peligro, pero hay que estar atento a las reacciones de los animales”, finalizó.

Pancho Villa cuenta también con las actuaciones de Josué Guerra como el General Félix Díaz, Pablo Abitia como Raúl Madero, Andrés Montiel como Felipe Ángeles, Esteban de la Isla como Gustavo I. Madero, y Gabriela Cartol como Lucita, esposa de Pancho Villa. Todos los episodios se estrenan este 19 de julio en Star Plus, un día antes de que se conmemoren cien años de la muerte del revolucionario.