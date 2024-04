“Desafía las reglas”: la serie que retrata la vida de una vendedora de juguetes sexuales en los 50’s

En la década de los cincuentas era impensable que una mujer expresara sus gustos, sus intereses, pero sobre todo que externara su postura sobre el placer sexual.

En esa época, cuando la mujer logró conquistar su derecho al voto está ambientada la serie “Consuelo”, que narra la evolución personal y profesional de una mujer que tras un divorcio, sale adelante vendiendo juguetes sexuales.

“Ahora todas estamos muy revolucionadas, para nosotros es completamente normal hablar de que me quiero casar con alguien, divorciarme, ir a algún lugar, en temas del sexo me parece que el tema en particular del autoconocimiento y el autoplacer, aún es un tabú”, explica la actriz Cassandra Sánchez Navarro, protagonista de la historia.

“Es curioso cómo puedes ir a un supermercado, pero no puedes entrar a una sex shop a comprar un dildo, te tienes que estar escondiendo. Por todos lados hay noticias de lo que sucede en el mundo, pero no se habla del placer femenino, para muchos abordar el tema del sexo aún es un poco shockeante, nuestro cuerpo es el regalo que nos dio la vida, es tuyo y no hablar de tu propio placer me parece muy chistoso, yo creo que eso poco a poco se va a ir disminuyendo porque ahora estas generaciones están cambiando esa mentalidad”, agregó Sánchez Navarro.

La actriz interpreta a “Consuelo”, una mujer casada, dedicada al hogar, a sus hijos y a un club de amigas de una clase social acomodada, pero su vida “perfecta” se derrumbó cuando su marido la abandonó.

Para salir adelante, empieza a buscar trabajo y es así como se adentra a un negocio poco común: la venta de juguetes sexuales.

Su gran antagonista es “Olga” (Catherine Siachoque), una mujer llena de frustraciones que oculta dentro de una falsa moral. Ella emprenderá la misión de impedir que Consuelo siga vendiendo sus productos, mientras lidia con su infelicidad y el maltrato de su marido.

“Consuelo trata un poco sobre cómo ha evolucionado la mujer, todo lo que no podía hacer en esa época, hace 70 años no podían votar, no era un requerimiento tener placer sexual, eso era para los hombres, ellos sí debían satisfacer su sexualidad, la mujer estaba sólo para procrear, no podía trabajar, tener una cuenta en el banco, no podían ser abandonadas por el marido, estar solteras… Ahora nos hacen falta muchas cosas por conquistar, el camino recorrido en tan poco tiempo, ha sido maravilloso, lo que vivieron nuestras madres y abuelas no fue nada fácil”, aseguró Siachoque en entrevista.

La serie es una fusión entre un melodrama clásico y un contenido cómico actual, ubicado antes de la revolución sexual.

Erick Chapa, Eileen Yáñez, Lincoln Palomeque y Verónica Bravo forman parte del elenco de la historia.

“Me parece que Consuelo va a ser un regalo para las generaciones mayores, aunque se asusten, será un regalo para ellas, chance y darse la oportunidad de darse placer”, dijo Sánchez Navarro.

“En la medida que uno se conoce, también puedes ser mejor pareja, porque si no sabes cómo complacerte a ti misma, tampoco le puedes ayudar a la otra persona a encontrar una satisfacción mutua porque todos somos distintos, eso los hace ser mejores esposas también”, expresó Siachoque.

Consuelo se estrenará el 19 de abril, a través de la plataforma ViX.