"Demasiado pronto para hablar de cargos criminales": sheriff sobre caso Alec Baldwin

A través de una conferencia de prensa el Sheriff del condado de Santa Fe, Estados Unidos, Adam Mendoza, señaló que es demasiado pronto para hablar sobre posibles cargos criminales en contra del actor Alec Baldwin, ello luego de haber activado de forma presuntamente accidental un arma de fuego en el set de filmación de ‘Rust’, lo que provocó la muerte de su compañera Halyna Hutchins.

➡️ Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía durante rodaje de Rust

"Es complicado avanzar en este caso porque la investigación del tiroteo debe ser seria, compleja y completa", destacó por su parte la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

Celebridades Alec Baldwin confiesa cómo se siente tras la muerte de Halyna Hutchins

Por otro lado, Mendoza aseguró que todas las opciones sobre el caso están sobre la mesa, por lo que no se descarta que Alec Baldwin pueda enfrentar algún tipo de cargo.

A través de una conferencia de prensa, el Sheriff de Adam Mendoza, señaló que es demasiado pronto para hablar sobre posibles cargos criminales en contra del actor Alec Baldwin, ello luego de haber activado de forma presuntamente accidental un arma de fuego en el set de filmación de "Rust", lo que provocó la muerte de su compañera Halyna Hutchins.

"Es complicado avanzar en este caso porque la investigación del tiroteo debe ser seria, compleja y completa", destacó por su parte la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies.

Al respecto el sheriff del condado señaló que al momento se cuentan con 600 elementos de evidencia que han sido recopilados para la investigación, mientras que se indicó que durante el tiroteo un total de 90 personas se encontraban en el set de filmación.

A la par se reveló que el arma disparada por el actor Alec Baldwin era un revolver tipo Pietta 45 LC, sin embargo el sheriff indicó que habría que buscar imágenes de grabación para indagar para conocer a fondo el actuar de Baldwin.

Por lo anterior, Mendoza aseguró que todas las opciones sobre el caso están sobre la mesa, por lo que no se descarta que Alec Baldwin pueda enfrentar algún tipo de cargo.

"Nadie ha sido descartado en este momento"

Con la finalidad de brindar una mayor seguridad en los set de filmación, Mendoza hizo un llamado para conversar con testimonios que hayan presenciado alguna experiencia de inseguridad en otro set.

"Las autoridades buscan conversar con cualquier persona que tenga información sobre problemas de seguridad en otros set de filmación", puntualizó.

About 600 items of evidence collected in investigation of fatal movie set shooting, @santafesheriff Adam Mendoza tells reporters. pic.twitter.com/RHr4FwJN5v — Steve Herman (@W7VOA) October 27, 2021









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️