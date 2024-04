Danna comparte adelanto del disco “Childstar”, donde refleja evolución musical

Durante más de dos décadas, Danna Paola, protagonizó diferentes melodramas, lo que provocó que se olvidara de su propia esencia. Luego de dar vida a “Lucrecia” en la serie “Élite”, decidió alejarse de la actuación para emprender un viaje de introspección y saber quién es en realidad.

Durante esa etapa, escribió y se desahogó, a manera de terapia; así creó su más reciente álbum titulado “Childstar”, que estará disponible el próximo 11 de abril en plataformas digitales y con el cual inicia una nueva etapa como Danna.

Puede interesarte: Danna Paola se despide entre lágrimas en Pal Norte

“Fue loquísimo saber que yo misma estoy creando este material desde mis locuras, mis sueños, pesadillas, mis monstruos, desde mi oscuridad, porque al final como ser humano creo que también esta imagen que todo mundo ha tenido de mí durante tantos años hace un personaje más en mi vida”, afirmó en conferencia de prensa.

“Tuve muchas personalidades a través de mis personajes y por ese dejé de actuar, porque necesitaba dejar la piel de alguien más para poder descubrirme y saber en qué piel estoy, saber qué persona soy, con todas mis experiencias”, agregó.

OMG! Danna Paola quiere que se libere su nombre en X: qué le pidió la usuaria

El álbum cuenta con 13 canciones que reflejan historias de amor, desamor, momentos de oscuridad, depresión, ansiedad, pero también de fiesta.

“Para mí es un proyecto que lleva casi cuatro años, podría decir que desde la pandemia. Ha sido un proceso de mucha introspección personal, de mucho hacer las paces con mi pasado, he descubierto muchas cosas de mi vida, de mi niñez, que a veces han sido muy oscuras, pero al mismo tiempo eso me ha llevado a ser la mujer y la artista que soy ahora.

“Este proyecto fue mucho honrar estas referencias artistas popstar con las que crecí y confiar en la visión que tenía en mi cabeza”, dijo.

“1 trago”, “XT4S1S”, “Aún te quiero”, “222”, “Amanecer”, “Tenemos que hablar” y “VTR3” son algunas de las canciones que integran el material.

Su diseño y la visualización del concepto incluye ciertos simbolismos como una estrella y una coladera. La primera hace referencia a su pasado, a la forma en cómo creció durante años y lo que significa la importancia de la palabra en su vida.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“He trabajado muchísimo para llegar a donde estoy, nadie me ha regalado nada, quiero seguir puliéndome como un diamante, hay que seguir haciéndolo para cada vez brillar más. Las estrellas, para brillar, también se tienen que extinguir y viven en un universo completamente oscuro y necesitan eso para brillar, me identifico completamente sobre todo porque no soy estrella fugaz, no soy una estrella de paso, encontré por fin mi propósito”, sostuvo.

Por otro lado, la coladera es ese mundo en el que alguna vez cayó. Al fondo de éste se encuentran unas manos que no la sueltan, pero tampoco la dejan ser, según comentó.

“Significa mi agorafobia, mi ansiedad, toxicidad, la industria, los fans tóxicos, la prensa, todo lo que romantizamos y no nos damos cuenta”, indicó.