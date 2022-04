¿Cómo logró Ninel Conde convertirse en Bad Bunny?

Los sensuales movimientos que caracterizan a Ninel Conde sobre el escenario, así como el cuerpo torneado que presume en redes sociales tuvieron que quedarse guardados para la quinta gala de Tu cara me suena, su reto era interpretar a Bad Bunny.

El trabajo de caracterización e interpretación, según los jueces, hicieron que la cantante se coronara este domingo como la mejor de la noche.

“Estuve toda una semana estudiándolo (a Bad Bunny), viendo sus videos, entrevistas, me gustó una plática que tuvo con Don Francisco (en 2021) que él le preguntó cómo se trapea, que es lo que él hace, él dio diferentes tips los cuales yo apliqué.

“Dedicándole tiempo y practicando mucho es como llegas a la excelencia. Me halaga muchísimo que hayan creído que hice playback, es un halago porque al final del día la voz es en vivo en el programa y quiere decir que sí se pareció muchísimo”, afirmó Conde en entrevista.

Bad Bunny, así como Jennifer López han sido las dos figuras que más han representado un reto para la artista en lo que va del reality; en el caso de JLo, la exigencia física fue lo que más tuvo que superar.

“Con JLo tuve que hacer coreografías fuertes y, a la vez, cantar sin ningún apoyo de coros; cuando uno está en una presentación tenemos una voz en los coros de apoyo para poder bailar, descansar, respirar y acá no podíamos hacer eso, fue muy complejo.

“Pero eso es parte del proyecto, por eso acepté ser parte porque justo quería crecer como artista y se está logrando el objetivo”, aseguró.

Para la semifinal, la cantante se convertirá en Margarita La diosa de la cumbia; mientras que los anfitriones Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda tendrán el reto de personificar a Gloria y Emilio Estefan, respectivamente.

Tu cara me suena se transmite los domingos, a las 21:00 horas, por Las Estrellas.

DE TOUR Y EN ONLY FANS

Entre sus proyectos, la cantante trabaja en El Bombón 2022 Tour con el que recorrerá gran parte de Estados Unidos y México; además está por lanzar un nuevo álbum discográfico, sin título por el momento, pero que mantendrá la esencia de la cumbia en cada una de las canciones, dijo.

Y, en paralelo, satisface a sus seguidores de la plataforma OnlyFans con material erótico; sin embargo, lo curioso es que, podrá enseñar su abdomen marcado, sus glúteos o busto con diminutas prendas, incluso estar completamente desnuda cubierta únicamente por una sábana, pero el mayor interés de sus seguidores ¡es verle los pies!

“Yo no sé qué le ven a mis pies, me lo piden a cada rato, pero a mis fans hay que consentirlos en todo lo que se pueda. Yo digo: ‘¿qué le ven a mis pies?’, yo sería lo último que le pediría a alguien que me enseñara, pero sí cosas así me solicitan, muy sencillas, pero muy locas", compartió.

“Esta plataforma me encanta porque tengo una conexión muy linda con mis fans, llevamos material y contenido exclusivo, tratamos de hacer producciones cada vez más elaboradas, más lindas, con vestuario, muy diferente una foto de la otra y eso nos ha colocado en el top 1 de los creadores de OnlyFans”, agregó.