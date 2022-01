Cheslie Kryst, Miss USA en 2019, muere a los 30 años

Este domingo, la modelo de 30 años, Cheslie Kryst, reconocida por ganar en 2019 el certamen de Miss USA perdió la vida en la mañana tras arrojarse del piso 60 de la torre Orión ubicada en el 350 W. 42nd St. Manhattan, Nueva York

Todo indica que se trató de un suicidio, después de que la exmodelo de 30 años escribiera un mensaje de despedida en sus redes sociales. “Que este día te traiga descanso y paz”.

Después de darse a conocer el fallecimiento de la modelo, sus seguidores colocaron mensajes de despedida.

La modelo representó a Carolina del Norte en y logró llegar al Top 10 de Miss Universo en ese año. Su familia compartió un comunicado en donde anunciaron el deceso donde reconocieron, además de su belleza, su trabajo como abogada.

“Se preocupaba por los otros, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de ‘EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará”

Statement from the family of Cheslie Kryst: pic.twitter.com/2ie8wyUigz — Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) January 30, 2022

La cuenta oficial de Twitter de Miss Universo compartió unas palabras a la modelo en donde mencionan que Cheslie era “una de las personas más brillantes, cálidas y amables que hemos tenido el privilegio de conocer”