Yalitza Aparicio pone su voz a un audiolibro infantil

Después de enfrentarse al reto de la actuación en su participación en la película Roma de Alfonso Cuarón, en 2018, Yalitza Aparicio ahora tiene el que considera uno de los desafíos más más grandes de su carrera: grabar un audiolibro.

La actriz fue seleccionada para grabar la versión en español del libro infantil El ickabog, un cuento de hadas escrito por JK Rowling, que se publicó a mediados de este año.

"Tengo muchos problemas con mi léxico. Tengo una pésima pronunciación, pero durante este período me ayudaron a pronunciar esas palabras que se me dificultaban, y a tener más seguridad frente a un micrófono. Ya quiero que se comparta con todo el mundo, y no me importan los comentarios positivos o negativos que lleguen, porque siempre de todos ellos aprendo", compartió.

Además de este proyecto, se prepara para conducir hoy la entrega de los Grammy Latinos, al lado de Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera. Esta será la primera ocasión que fungirá como presentadora de un evento.