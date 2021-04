Sergio Mendes revive su trayectoria en documental dirigido por John Sheinfeld

"No hay ninguna fórmula para la alegría”, exclama Sergio Mendes al hablar sobre la buena vibra que transmite en sus canciones. Y es que el músico de 80 años ha pasado gran parte de su vida rodeado de la alegría de los ritmos de su natal Brasil, lo que lo ha vuelto un representante de la clave de la felicidad.

Sentado en la sala de su casa, con sus tres Grammy de fondo (el primero obtenido en 1993, y dos Latin Grammy en 2010 y 2005 cuando recibió el Premio a la Excelencia Musical), el cantautor relata, vía Zoom, que fue gracias a este bagaje cultural que ha aprendido a dibujar una sonrisa en el público a través de sus composiciones.

“Brasil es un país muy musical, la mayoría de los niños pequeños tocan instrumentos de percusión. La música está en el aire, y la música brasileña es muy romántica, muy sensual, la puedes bailar o simplemente escuchar. Siempre es alegre, es siempre una gran melodía que se queda en tu mente, crecí con eso”.

El cantautor inició su carrera en 1961 en Río de Janeiro, pero al poco tiempo emigró a Estados Unidos debido a las persecuciones políticas de su país. Fue ahí donde creó el grupo Brasil ´66, y saltó a la fama mundial gracias a temas como Mais que nada, Agua de beber, y Never gonna let you go.

Una vez consolidada su carrera, incluso fue seleccionado por el cineasta Carlos Saldanha para musicalizar su cinta Río (con el tema Real in Rio), por la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Canción Original en 2012.

Sergio revive éstos, y otros pasajes de su trayectoria en el documental biográfico Sergio Mendes in the key of joy (que llega a la pantalla de HBO este 27 de abril a las 20:00 horas), donde reúne a amigos y colegas como Will.I.Am, Quincy Jones, John Legend, Pelé y Gracinha Leporace (su esposa y vocalista de su grupo Brasil ‘66), para hablar sobre su legado.

Una de las cosas que más disfrutó de este proyecto fue celebrar a los grandes intérpretes, que rescatan la belleza de la música. "En nuestros días hay una falta de melodía, la extraño. Esto pasa en todo el mundo, no sólo en América. Se ha vuelto algo muy visual. Cómo te ves, los colores, más allá de una canción que puedes llevar contigo, y recordarla”.

“Creo que eso va a regresar, pero éste no es un gran momento melódicamente hablando, es por eso que seguimos interpretando a los grandes artistas de Brasil, a los grandes clásicos (como Hermeto Pascoal y Guinga), porque es música increíble. Desafortunadamente las radios son algo diferente ahora, tocan otras cosas, pero nosotros seguimos haciendo lo nuestro”, agregó.

REUNIENDO A DOS AMIGOS

Uno de los invitados estelares en el documental fue el actor Harrison Ford, quien trabajó para Sergio como carpintero, cuando construyó el estudio de grabación que tiene en su casa.

John Sheinfeld, director del filme, platica que aunque realizar un documental como este conlleva el gran reto de resumir la vida de un artista en menos de dos horas, su testimonio era algo que no podían dejar fuera, especialmente por lo fortuito que resultó el encuentro entre ambos.

“No te imaginarías a una estrella de cine en un documental sobre Sergio Mendes”, señala entre risas. “Cuando le hablé a su publicista, nos preguntó por qué Harrison querría hacer eso, no tenía idea que tenían una historia juntos”.

“Se apareció sin asistentes, sólo estábamos nosotros y el crew hablando con Harrison, quien tiene un sentido del humor sensacional, no sabía que Sergio iba a estar ahí, lo que ves en el documental cuando los dos están sorprendidos y se abrazan fue completamente natural”, finalizó.