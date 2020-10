Las estrellas dicen adiós a Alfredo Palacios

La tarde de este domingo 25 de octubre se dio a conocer a través de redes sociales el fallecimiento del locutor y estilista Alfredo Palacios, quien falleció a los 72 años por causas hasta el momento desconocidas. El llamado "Estilista de las estrellas" inició su carrera embelleciendo a grandes figuras del espectáculo como Irma Serrano, Angélica María, Lucía Méndez y Verónica Castro, quien lo despidió con una fotografía donde posan juntos al inicio de su carrera. "Compadre, te adelantaste", escribió la actriz.

El 1 de septiembre de 1989 inició las transmisiones del programa radiofónico "Salud y belleza", en el que apoyado con un panel de expertos, ofrecía consejos sobre distintos temas a su público. "Es el fruto de un compromiso que hice con la empresa para hacer un programa, si me da gusto que el programa tenga éxito, funcione bien, pero el programa no lo hago yo, lo hace el público", señaló durante un encuentro con los medios en el 29 aniversario de la emisión.

A través de un mensaje que hizo llegar a la prensa, Lucía Méndez expresó su tristeza por esta noticia. "Fue un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero cuando te iba mal estaba ahí. Murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio durante muchos años con su estilo sencillo. Me da gusto porque ya no sufre, ya no le duele nada Quiero que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria, que lo recordemos con mucho cariño, porque me duele mucho su muerte. Te fuiste lleno de gloria, así como triunfante en la tierra debes estar triunfando en el cielo. Te amo, Alfredo".

Sus compañeras de estación, Flor Rubio y Maxine Woodside, lo despidieron en sus redes sociales, lamentando la pérdida y deseándole un buen viaje. La actriz y cantante Maribel Guardia agradeció las enseñanzas que Palacios le brindó a lo largo de su vida: "Nos dejó mi adorado Alfredo Palacios, hermano incondicional. Me quedo con los consejos y las risas que tantas veces compartimos", escribió en Twitter.