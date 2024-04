Carín León hará historia en Stagecoach el próximo viernes 26 de abril

Una vez más este pasado domingo, Carín León tomó el escenario principal de Coachella en el segundo fin de semana del festival, trayendo invitados sorpresa como Kane Brown, con quien interpretó la aclamada colaboración de éxito del dúo "The One (Pero No Como Yo)" y a la legendaria banda de rock mexicano Molotov, con quienes interpretó sus clásicos: "Frijolero", "Voto Latino" y "Puto". Carín cerró su aclamada presentación con el tema country "Tennessee Whiskey".

El afamado cantante del regional mexicano además recibió la llave de la ciudad de Coachella de manos del alcalde Steven Hernández y del Consejo Municipal, quienes le rindieron homenaje en una ceremonia frente a la Biblioteca de Coachella.

Carín agradeció a sus miles de fanáticos que se acercaron a acompañarlo a este gran evento con tres interpretaciones de sus más grandes éxitos.

La primera actuación en Coachella fue una de las más celebradas del primer fin de semana del prestigioso festival y que Billboard destacó: "Conmovedoras melodías y su tremenda voz que rugió por todo el desierto", mientras que Rolling Stone lo elogió por "[fusionar] tradiciones musicales de raíces de todo Estados Unidos y México, sirviendo al público una reconfortante mezcla de blues, country norteño y estadounidense".

Carín León actuará también en Stagecoach el próximo viernes 26 de abril, haciendo historia como el primer artista en español en tocar tanto en Stagecoach como en Coachella. Tras su actuación en el festival, actuará como telonero de los Rolling Stones en su concierto de Glendale, Arizona, el 7 de mayo.