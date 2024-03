Cantante Concha Buika aprecia cancionero mexicano desde su niñez

Flamante y orgullosa, con una gran sonrisa y un elegante porte que enciende las pupilas de quien la mira, la cantante de origen ecuatoguineano y español Concha Buika aún recuerda cómo es que su madre encontró refugio en el repertorio del cancionero popular mexicano, luego de que su padre se marchase para nunca volver.

Esas canciones terminaron por enamorarla a ella de igual modo y, en conjunto con sus propias composiciones, las ha presentado en escenarios del mundo y ahora volverá a interpretarlas en sus conciertos en México. Buika se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 2 y 3 de marzo, con localidades agotadas.

“Mi madre mantuvo a mi papá en el corazón hasta que él falleció hace algunos años. Siempre lo esperó y escuchaba las canciones de José Alfredo Jiménez, de Chavela Vargas, de Los Panchos y toda la música mexicana para curarse de la ausencia”, comparte la cantante, que recientemente lanzó el álbum Buika canta a “Los Panchos”.

“Por eso es que a esta música le tendré siempre mucho cariño, pues desde que era niña ha sido en mí una compañía. La música mexicana es algo que sana”, narra la ganadora del Grammy Latino a Mejor álbum tradicional tropical, por su disco “El último trago” (2010).

Pero su relación con nuestro país no sólo se limita al amor por su cancionero, sino al reconocimiento de la mezcla de infinidad de rasgos culturales y raciales de gran significado y que, como sucede en el arte y la música en general, se presenta como una oportunidad para seguir el camino de la creación.

“Lo que me pasa es que cuando vengo aquí, me encuentro con muchas personas que son como yo, porque en vuestra mirada, su pelo y sus rasgos se nota que llevan una maravillosa historia escrita, una historia genética, que va mucho más allá de nuestro control. Creo que en vez de quejarnos sobre lo que nos han hecho, deberíamos aprovechar eso, porque es riqueza pura”, afirma.

Como mujer que se ha enfrentado tanto a barreras de género como sociales a lo largo de sus 24 años de carrera, la cantante y compositora considera que una solución para aprovechar esa riqueza de la que habla, se encuentra en el poder centrarse en el descubrimiento de uno mismo, sin escuchar las críticas externas, para lo cual, la música puede ser una gran herramienta.

“La música es un arma de expresión para que uno pueda descubrir información que uno tiene, pero de la que no somos conscientes. Muchas veces escuchando artistas descubres que tu experiencia personal en realidad es compartida y que hay muchos puntos de partida. En verdad que la música es un gran aliado para todos”, asevera la cantante, quien a lo largo de su andar musical ha colaborado con artistas como Carlos Santanta, Anoushka Shankar, Charles Aznavour, Seal, Nelly Furtado, Pat Metheny, Chick Corea, Nitin Sawhney y Chavela Vargas.

A partir de la experiencia que ha adquirido en la industria de la música, Buika considera que ante todo hay una gran responsabilidad por parte de los artistas de sacar a flote sus carreras y hacer con su trabajo un arte de calidad.

“Cuando me preguntan sobre cómo espero que sean mis conciertos siempre pienso en las veces en que en el amor uno siente algo que no se puede describir y sólo para que el otro no se desconcierte, le dice cualquier cosa”, admite sonriente.

“Pero las cosas que no se pueden describir dependen de la fe, y yo soy una persona de una tremenda fe. Así que lo que yo trato es transmitir esa fe en todo lo que hago, especialmente a los jóvenes. Te aseguro, hermano, que no hay estimulante más poderoso que la fe, con ella se pueden mover ferrocarriles y montañas si en verdad lo deseas”, dice convencida.