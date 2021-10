Banda MS se enorgullece de su tierra

Mazatlán, Sin.- La Banda MS tuvo la dicha de lanzar la primera bola en el Estadio Teodoro Mariscal, esto durante la inauguración de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde además aprovecharon de promocionar su propia marca comercial, con la que ha expandido su nombre a través de su música.

Osvaldo Silvas fue el bateador y Alan Ramírez lanzó la primera bola, los cuales fueron recibidos en aplausos por cerca de los 7,500 aficionados que asistieron a dicho evento deportivo.

La Banda estuvo viendo el juego en los palcos del estadio. Isac Chávez│ El Sol de Mazatlán

“Se siente bonito, porque es Mazatlán, representamos al equipo de casa y estos nombres que nos han representado por muchos años y queríamos ser parte de esta fiesta que nos caracteriza a todos nosotros como mazatlecos”, explicó Sergio Lizárraga líder de la banda, que además fue el que recibió una placa conmemorativa para ellos que le otorgó el club.

La agrupación comenta que el lanzar la primera bola no estuvo en sus planes, pero ellos asistieron gustosos al evento, “la verdad que no dudamos en asistir, no somos muy muy beisboleros pero nos gusta venir al estadio y disfrutar de este deporte y disfrutamos mucho, la verdad es que le dijeron a Walo no le pegues mucho a la bola porque la van a regalar”, dijo entre risas Alan.

SERGIO LIZÁRRAGA ORGULLOSO DE LA INCLUSIÓN DE SU HIJO EN LA MÚSICA

Para el líder de la Banda ver al Junior, inclusionarse en la música para el fue un gran orgullo y prácticamente fue un debut del grupo de su hijo, el cual se llama Plan De Escape, “Ellos ya tienen rato en la musica, pero podemos decir que fue la presentación del grupo y eso es algo que me da mucho gusto”, comentó Lizárraga.

La Banda estuvo viendo el juego en los palcos del estadio. Isac Chávez│ El Sol de Mazatlán

SUS PRÓXIMOS PLANES

La Banda está preparando nuevo material y recientemente acaban de grabar una canción con Santa Fe Klan, lo que se pronostica otro éxito, como el que han tenido con loa colaboraciones con Becky G y Snoop Dogg.

“Acabamos de grabar el vídeo con Santa Fe Klan, es una sorpresa que nos sacó mucho de nuestra zona de confort, pero quedó buena la rola”.













Lee más aquí ⬇

Gossip Tacho Loaiza :Un guitarrista por las nubes



Gossip Sandra Echeverría estrena nuevo sencillo