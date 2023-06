Adaptar sagas literarias puede acercar la literatura a los jóvenes, dice Víctor Varona

Víctor Varona ve con gusto que el cine adapte sagas literarias juveniles, pues considera que es una manera de acercar a los jóvenes a los libros. Por ello se siente entusiasmado de formar parte de la adaptación de Culpa mía, que forma parte de una trilogía Culpables, que explora un amor prohibido.

“En la actualidad hay muchos distractores. La gente que lee se redujo bastante y esta es una buena oportunidad para motivarla a la lectura y la escritura”, comenta en entrevista con El Sol de México.

El actor destacó que la autora de la novela original, Mercedes Ron, comenzó muy joven, demostrando así que no hay límites cuando se tiene creatividad. “Escribió algo que salió de su cabeza, y se volvió un fenómeno de 50 millones de vistas en Wattpad. Fomenta la lectura de una manera impresionante y motiva a la gente que le gusta esto para escribir sus historias”.

La cinta es la primera parte de la trilogía, sigue los pasos de una joven llamada Noah (Nicole Wallace), quien tras mudarse a la mansión del nuevo esposo de su madre, entabla una complicada relación con su hermanastro, Nick (Gabriel Guevara), hasta que ella se involucra en su mundo de excesos y carreras de autos, y terminan enamorados.

Víctor da vida a Lion, el mejor amigo de Nick, quien se dedica a la mecánica. El intérprete compartió que para preparar este personaje trabajó de la mano de su tío, que tiene la misma profesión.

Aunque tuvo apoyo en el set en todo momento, subrayó que deseaba tener la mayor cantidad de conocimientos posible, en caso de ser necesario. “El trabajo de mecánico no es cualquier cosa. Le decía a mi tío, ‘brother, tengo que trabajar contigo unos dos meses’, porque no le entendía lo que me estaba diciendo”, cuenta entre risas.

“Él es como mi papá, muy apegado a mí. Aunque había cosas que no nos iban a dejar hacer, me dijo que no importaba, me enseñó cositas básicas que debes saber si te ponen a correr un coche de verdad y tienes que hacer algunas piruetas”.

ACEPTA EL RETO ANTE LOS FANS

Ésta no es la primera ocasión que Varona forma parte de una producción juvenil, pues anteriormente figuró en el elenco de Like: La leyenda (dando vida a Silverio Gil) y Cielo grande, donde interpretó a Tony.

Aunque con esta experiencia no es ajeno a lidiar con fandoms adolescentes, reconoció que los seguidores de una saga literaria suelen ser muy apasionados, por lo que siente una responsabilidad mayor de hacer justicia a la imagen que tienen de Lion.

“Es un poco más intenso todavía, ya que estoy dándole vida a un personaje que ya está escrito, y mucha gente desde antes que yo fuera seleccionado, ya tienen una idea de cómo es. La idea, la imagen, es una presión extra, porque me tengo que acercar a eso y darle vida, hasta el momento por lo que han sacado de nosotros y del elenco, el fandom está feliz”.

Culpa mía ya está disponible en la plataforma Prime Video, es apta para adolescentes y adultos.