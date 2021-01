Aclara Banda El Recodo "detención" de sus vocalistas

Mazatlán, Sin.- El músico Poncho Lizárraga aclaró en una transmisión en vivo a través de Facebook que las imágenes que circularon este martes, donde se veía que policías municipales detenían a los vocalistas de la agrupación, Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, son parte de su próximo video musical y que se filtraron a las redes sociales.

"Lo que ustedes vieron o que están viendo se filtró y va a formar parte de un video que vamos a estrenar a finales de enero. Desafortunadamente, cuando uno contrata producciones hay mucha gente involucrada en esto y hay gente que desafortunadamente empiezan a grabar con sus teléfonos celulares y luego lo comparten y esto fue lo que pasó, por eso ustedes vieron las imágenes en ese video que se filtró por gente que es ajena a Banda El Recodo", dijo.

Aseguró además que lo difundido a través de las redes sociales realmente no forma parte del video, ya que se trata de "detrás de cámaras".

"No me había metido (a las redes sociales) en el transcurso del día porque quería ver cómo es que se habían filtrado las imágenes, porque obviamente nosotros siempre, al estar grabando tratamos de que el trabajo que vamos a hacer, hacerlo con mucho respeto y profesionalismo y que no se filtre nada, pero como les comento, desafortunadamente se salió del alcance de las manos de nosotros".

Informó que sus abogados están viendo la manera de, por lo menos, llamar la atención a las personas que se encargaron de filtrar el video.













