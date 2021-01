Armando Luna es un apasionado de la banda

Mazatlán, Sin.- Con la ilusión de dejar huella en la música y ser uno de los referentes del género de banda, Armando Luna trabaja arduamente desde hace siete años, cuando se inició profesionalmente en el regional mexicano.

El joven cantante originario de El Paso, Texas, y radicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, promociona actualmente el tema “Palabras más, palabras menos”, del compositor mazatleco Christian Reyes.

Gossip La Mafia lanzará un tema navideño

“Es un tema ranchero, que habla de las raíces mexicanas, de ser agradecido con los padres, con los abuelos, de siempre recordarnos de dónde venimos, el tema se grabó aquí, al igual que el video. En el video nos acompañan grandes personalidades, como Jorge Medina, Max Peraza, Pancho Uresti, Germán Lizárraga, Roberto Jr, estamos bien agradecidos por lo que se está dando ahorita con este tema”, dice Armando.

La melodía ya puede ser escuchada en todas las plataformas digitales, así como en las redes sociales del cantante. Los inicios de Armando Luna fueron en una orquesta sinfónica, sin embargo la banda sinaloense es algo que le ha gustado desde que era niño, por lo que siempre pensó en dedicarse por completo a ella.





Yo tocaba en una orquesta sinfónica en El Paso, Texas, duré cinco años, aparte de cantar trabajaba en un laboratorio, mi familia es de Ciudad Juárez, es ahí donde comienzo en la banda, hace siete años Armando Luna





Foto: Carlos Hernández │ El Sol de Mazatlán

“He grabado varios temas, poco a poco hemos venido haciendo música, ahí la llevamos para alcanzar a hacer un disco. Yo vine a Mazatlán a grabar con una banda que se llama La Suprema Banda de Ciudad Juárez, luego me salí, me fui a los bares de Mazatlán a buscarle, hasta que encontré a una banda que me llenó el ojo, me eché un palomazo, conocí a Christian Reyes, de ahí empezamos, él es el que me ha abierto las puertas en el puerto para trabajar y con él llevamos ya cuatro temas”.

Asegura que la respuesta de la gente a su música ha sido muy positiva. “La banda sinaloense es un sueño, desde chiquito escuchaba a mi hermano que traía en el carro a El Recodo, a La Arrolladora, me llena de alegría, escucho la banda y me convierto en otro, la banda me ha marcado mucho en la vida, me transformo totalmente cuando estoy con la banda en un escenario”, afirma.

“Armando Luna viene a cumplir sueños aquí en Mazatlán. Ahorita vamos de tema en tema, en unos años pienso estar posicionado, haciendo duetos con artistas que admiro, como Julión Álvarez o la Banda El Recodo, es en lo que estamos trabajando poco a poco, para ser alguien reconocido y dejar huella en la música”.

Foto: Cortesía │Armando Luna

Actualmente lo acompaña la Banda La Real de Ciudad Juárez, pero debido al Covid-19 ha tenido que cambiar un poco la forma de hacer promoción, por lo que él solo recorre todo el país para que su nombre empiece a ser conocido y ya que pase la pandemia retomar los eventos en vivo con su agrupación.

Te puede interesar: La Arrolladora Banda El Limón cierra el año con nuevo corte

“Ahorita estamos haciendo promoción, antes de la pandemia estuvimos en varios bailes, ahora se abren más las puertas, llevamos ya seis estados visitados en tres meses, estuvimos en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, León, Querétaro, San Luis, Tepic. Lo estamos haciendo diferente. El 2020 para nosotros fue de mucho trabajo, grabamos varios temas que lanzaremos este 2021, hemos visitado ya siete estados, para que vean y conozcan a Armando Luna, y ya cuando se reactive todo, venir con la banda completa y que vean de lo que estamos hechos”.

REDES SOCIALES

Facebook: Armando Luna

Instagram: Armando_Luuna













Lee más aquí↓

Gossip Cornelio Vega y su Dinastía innovan en su música

Gossip Rafa Becerra celebra en grande

Gossip Banda Los Recoditos se la juegan con “La Baraja”