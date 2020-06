¡Tras 20 años, los "Pollitos en fuga" regresan con segunda parte!

Netflix confirmó este martes que producirá y emitirá la secuela de "Pollitos en Fuga" (Chicken Run), justo cuando se cumplen 20 años desde el estreno de la película animada original que mantiene el récord de la cinta en "stop-motion" más taquillera de la historia.

Estrenado el 23 de junio del año 2000, el filme recaudó más de 220 millones de dólares en taquilla, batió récords para una película de animación rodada "fotograma a fotograma" -stop-motion- y fue candidata al Globo de Oro a la mejor comedia.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent. — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 23, 2020

"¡Exactamente 20 años después del lanzamiento de la cinta original podemos confirmar que habrá una secuela de Pollitos en Fuga en Netflix! Producida por Aardman Animations. Se espera que la producción comience el próximo año".

La secuela de esta película, considerada de culto para los seguidores de la animación, era un rumor presente 2018 que tanteó a estudios como los europeos Pathé y Studiocanal, aunque finalmente será Netflix la distribuidora de los derechos fuera del mercado Chino.

Sam Fell ("ParaNorman" y "Flushed Away") dirigirá el nuevo proyecto en el que Peter Lord, que dirigió el original con Nick Park, ejercerá de productor.

Our favourite feathered escapees are back – except this time, they're breaking in. #ChickenRun is getting a sequel, and it goes into production in 2021! pic.twitter.com/EsD8UgDQmE — Netflix ANZ (@NetflixANZ) June 23, 2020

La secuela encontrará a sus protagonistas Rocky y Ginger viviendo en un santuario libre de humanos, después de haber nacido una cría llamada Molly, pero una nueva amenaza pondrá en peligro la libertad a la que llegaron en la anterior película.

"Será divertido y volveremos a ver a estas gallinas en acción. Nos estamos encaminando hacia un casi homenaje a 'Mission: Impossible'", aseguró Fell.

Ambientada Inglaterra en 1961, la película original narra las aventuras de un grupo de gallinas que intentan escapar de una granja, con la ayuda de un gallo llamado Rocky.

El recopilador de críticas Rotten Tomatoes señala un 97 % de aprobación para "Pollitos en fuga", listada entre las mejores cintas de animación en varias revistas especializadas.

