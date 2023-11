Peso Pluma llega a Call of Duty con el tema "Peligro"

Call of Duty anunció una colaboración con Peso Pluma, destacado líder del movimiento musical mexicano, para crear una canción inspirada en su último videojuego, Call of Duty: Modern Warfare III.

La canción, titulada Peligro, fue lanzada como parte de la promoción del juego, que saldrá a la venta el 10 de noviembre. Según Activision, la desarrolladora del videojuego, Peligro se presenta como "un himno para la comunidad de Call of Duty", destinada a unir a los fanáticos del videojuego.

"Peligro representa nuestro compromiso continuo con nuestra comunidad para que experimenten el universo de Call of Duty de formas únicas y diversas", dijo la empresa en un comunicado. Desde su lanzamiento, la nueva canción de Peso Pluma ha superado las 100 mil visitas en plataformas como YouTube y en menos de 24 horas.

De acuerdo con su último reporte financiero, Activision logró ingresos netos por un total de 4 mil 590 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2023, mostrando un aumento del 34.5 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Para la empresa de videojuegos, la región de América destaca como la principal fuente de ingresos, superando a otras regiones como Europa y Asia.

"Latinoamérica es una región clave para Call of Duty, y continuaremos innovando para sorprender a la comunidad", dijo Rodrigo Pérez, Director de Gestión de Producto de Call of Duty Latinoamérica.

Esta colaboración con la Doble P marca la segunda incursión de Call of Duty en la música regional mexicana. En octubre de 2020, la franquicia se asoció con la Banda MS para lanzar la canción "141", que formó parte de la historia de Modern Warfare II, ambientada en México.

Según Activision, Call of Duty cuenta hoy en día con más de 90 millones de jugadores mensuales, abarcando consolas de videojuegos, computadoras y dispositivos móviles, siendo este último el medio donde se registra la mayor participación de usuarios en el videojuego.

"Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III", dijo el cantante mexicano sobre la colaboración