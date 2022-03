Distribución de langosta enfrenta altibajos por restricciones aduanales

Debido a diversas restricciones aduanales de algunos países asiáticos, particularmente China, la producción de langosta roja en Baja California se verá afectada 22%, de acuerdo con información de la Secretaría de Pesca y Acuacultura estatal.

Lo anterior implicará un golpe fuerte para la industria langostera, según lo explicado por la doctora Alma Rosa García Juárez, secretaria de Pesca y Acuacultura estatal, quien en entrevista para El Sol de Tijuana destacó que los productores buscan sus estrategias de mercado y debido a estas restricciones a veces prefieren dejar la langosta en el agua porque saben que si la dejan hacer su ciclo de vida y la temporada que sigue pueden dar mejor rendimiento.

La langosta roja bajacaliforniana se exporta principalmente a países asiáticos y sobre todo viva (90%) porque su valor comercial es mayor que congelada o ya cocida. De acuerdo con la información de la dependencia estatal, el consumo local es bajo en restaurantes de la región.

El valor de la captura de langosta roja fue de 190 millones de pesos en 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

La veda de langosta es del 16 de febrero hasta el 15 de septiembre / Fotos: Eliud Ávalos | El Sol de Tijuana

Asiáticos ofrecen mejor precio que EUA

Para surtir la demanda de este producto del mar en el estado existen 31 organizaciones pesqueras. Esto le permite a la entidad ocupar el segundo productor a nivel nacional después de Baja California Sur. Además, el producto representa el principal ingreso para 633 familias que se benefician directamente junto con las mil 899 familias beneficiadas de forma indirecta.

De acuerdo con la doctora García Juárez, antiguamente la langosta de Baja California se vendía congelada y su mercado era Estados Unidos y Canadá, “Pero, de unos años para acá los países asiáticos ofrecieron mejor precio a los productores de langosta, siempre y cuando fuera viva. Entonces los productores locales, deseando mejor venta y ganancias para sus pescadores empezaron a comercializar gran parte de la producción al mercado asiático”.

Sin embargo, explicó que ahora ha habido muchas condiciones que favorecen sobre todo a esos países de Asia y se pusieron muy estrictos con los centros de acopio de la langosta roja en Ensenada y muchos no pudieron cumplir con los requisitos.

La temporada de langosta empieza en septiembre tradicionalmente y en los primeros 15 días se puede saber si será una buena o no y concluye el 15 febrero. Según dijo la doctora, biológicamente la temporada que recién concluyó fue buena, hubo población sujeta a extraerse, pero no se capturó porque empezaron a llenarse las plantas y no se estaba vendiendo la langosta, por lo que muere y se tiene que congelar.

“La langosta es un animal carroñero y cuando dura mucho tiempo en los estanques se empiezan a comer unas a otras, se pierde calidad y precio”.

Enfoque competitivo

Según refirió, México no es la cabecera o el número 1 en el tema de la langosta, hay otras naciones como Australia y Cuba que producen langosta de buena calidad, aunque el producto bajacaliforniano tiene mucho prestigio a nivel mundial.

La veda para la pesca de langosta, enfatizó, inició el 16 de febrero y será hasta el 15 de septiembre. Esto es importante porque si una embarcación es sorprendida con langostas en esta época de veda puede ser objeto de sanciones muy severas. “Si sorprenden un vehículo con la langosta en temporada de veda las acciones son muy fuertes. La ley acaba de cambiar y se aplica también un daño ecológico”.

Destacó que sí ha habido pérdida de empleos, pero no como para cerrar empresas porque recordó que Ensenada es un centro de acopio muy importante en donde las cooperativas langosteras tienen entre 80 y 100 años desde que se constituyeron.

Pese a la situación que prevaleció por la pandemia que azotó al mundo, la producción, aun con las caídas, no se detuvo y se logró surtir la demanda solicitada tanto local como para exportación.