¡Respira el bolsillo! Se logran mantener los precios de la canasta básica

Mazatlán, Sin.- Para abrir la semana, los hogares mazatlecos recibieron un respiro financiero, ya que los precios de los productos de la canasta básica se mantuvieron estables, sin registrar aumentos significativos.

Productos como papa, tomate, cebolla, huevo, carne, arroz, frijol y azúcar continúan con los mismos precios desde el inicio del año.

Esta situación ha generado alivio entre las amas de casa, quienes han observado con agrado la estabilidad en los costos de los alimentos fundamentales para la alimentación diaria.

"Gracias a Dios los precios no se han modificado, es algo que gracias a Dios nos ha aliviado, yo como madre de familia me siento bien porque no han incrementado nada ya, en veces ni cuenta se da uno cuando suben el precio, solamente decimos hay que caro", expresó Karime Romero, ama de casa que realiza sus compras en el mercado Pino Suárez.

Este panorama contrasta con la preocupación que, en ocasiones, ha marcado el incremento en los productos básicos.

"Afortunadamente los productos de la canasta básica se han logrado mantener, las personas se han dado un alivio para sus finanzas", comentó Laura, propietaria de una carnicería al interior del mercado de abastos.

A pesar del aumento en algunos productos, algunos como el huevo y la carne se han mantenido durante los primeros días del año. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Los precios

Esta semana el kilo de papa se comercializa entre 30 y 35 pesos; el arroz está a 24 pesos por kilo; la leche cuesta 28 pesos el litro; el azúcar se encuentra a 30 pesos por kilo y el tomate está entre 45 y 50 pesos el kilo.

En un recorrido realizado por el mercado Pino Suárez se constató que el kilo de cebolla se oferta entre 40 y 43 pesos; el kilo de huevo se vende entre 88 y 98 pesos; la carne de res está a 210 pesos el kilo y la de puerco, entre 140 y 150 pesos el kilo. Todo depende del lugar en el que se compre.

A pesar de algunas variaciones, la mayoría de los productos mantiene precios dentro de rangos establecidos brindando estabilidad a los consumidores en Mazatlán.