Amas de casa sufren la cuesta de enero en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo los mazatlecos enfrentan la cuesta de enero con muchas dificultades económicas, a las que se suman incrementos en los productos de la canasta básica y el gas LP.

A través de un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, amas de casa confesaron que en este inicio de año han tenido que ajustar su presupuesto tras los gastos abundantes de diciembre.

"Va comenzando el año y ya está difícil, tratamos de reducir gastos en cosas innecesarias, como el no salir a comer a restaurantes o cosas así, nos vamos a tener que economizar un buen rato para reponernos de lo que gastamos", señaló María Fernanda Baños, ama de casa de Mazatlán.

Las amas de casa buscan alargar sus recursos de todas las formas posibles para enfrentar los compromisos que persisten después de las festividades.

"La quincena se ha hecho larga, pero aquí andamos, lo bueno que hay despensa en la casa y los recursos ahí están, no sé ni cómo le hago para poder alargar tanto el dinero, pero uno se tiene que amañar a todo", expresó Alejandra Tirado, vecina de la colonia Centro.

No más deudas

A pesar de las tensiones financieras, muchas mujeres se muestran renuentes a solicitar préstamos, para no acumular más deudas.

"No sé ni qué hacer con las deudas que dejó diciembre, no pienso meterme en más problemas, luego no sales de ellos, así que no pienso acercarme a préstamos, ya se disfrutó el mes pasado, con eso, ahora hay que apretarnos un poco el cinturón", destacó Carolina Vázquez, ama de casa que realizaba sus compras en el mercado Pino Suárez.