Por elevada crisis financiera en México, culpan a AMLO por malas soluciones

Culiacán, Sin.- El dirigente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), en Culiacán, Diego Castro Blanco, declaró que aunque no se puede culpar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre el freno significativo que hubo en la economía del país por la pandemia, si pueden hacerlo por las soluciones aplicadas.

Indicó que a pesar de que no se acudió al endeudamiento externo, se debió haber buscado un equilibrio y no el espejo de no endeudarse y no atender la economía y la salud.

“Si hubiera ayudado un poco más a la planta productiva, se hubiera generado más dinamismo, más intereses, más ingresos que no hacerlo, de otra manera también el endeudarse hubiera implicado cargas muy onerosas para el país”, precisó.

Castro Blanco, comentó que en el último mes del año, la conclusión es que les ha ido mal a los empresarios y a la planta productiva por la pérdida que hubo durante los meses de confinamiento.

Señaló que en la percepción actual, ven un intento de sacar una segunda ronda en un programa de inversiones, lo cual es alentador para el país, al haber empresas que impulsan obras de generación de energía, entre otros.

Sin embargo, precisó que en la tesis de administraciones anteriores se ayudaba a la macro con estímulos fiscales y recursos naturales, dando más actividad al sector privado y menos al sector público, situación que se volteó por López Obrador.

“Ahora se revierte, ahora se pretende hacer más robusto al sector público y más débil al sector empresarial, ahí es donde hemos sufrido los empresarios en esa reversión, en ese ajuste que está haciendo”, subrayó.









