Poca demanda de pescado causa incertidumbre entre comerciantes

Mazatlán. - Vendedores de pescados y mariscos en el embarcadero de la Isla de la Piedra, reportan baja venta de productos en lo que va de la temporada decembrina, por lo que esperan con ansias la llegada del periodo vacacional para ver si así repunta la actividad.

“Muy mala la temporada, casi no hay venta ahorita, ya ahorita no sabemos ni cuál es la mejor temporada para vender, porque estábamos esperando diciembre y pues no hay venta, esperamos la cuaresma y está igual, está muy solo, no nos ha ido nada bien ahorita”, comenta Angélica, una de las vendedoras.

Semana Santa es la mejor fecha para los vendedores del embarcadero, sin embargo, no descartan que, en las próximas semanas, con la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, el panorama mejore, pues es alta la incertidumbre en la que viven.

Las ventas están regulares, no hay mucha venta, la mejor temporada es en Semana Santa. Lo que más buscan es el pargo, el dorado y robalo, el dorado ahorita está en veda, pero cuando no, es el que más se vende. Ahorita no hay mucha afluencia de turistas, este fin de semana no vinieron tantos como otros días.

Gabriel y Alfredo

El pargo, filete, pescado para ceviche, así como para zarandear, agregaron, es lo más buscado en el lugar.

“Está bien tranquilo, bien muerto, no se ve mucho movimiento, supuestamente Semana Santa es la mejor temporada, pero ya la gente come lo que sea, no respetan las tradiciones. Lo que buscan más el pargo, la sierra, la corvina, pescado para caldo y filetes, en estas fechas decembrinas sí buscan, pero está muy tranquilo”, dice José Peralta.

Ernesto González Cambero, tesorero de la Sociedad Cooperativa del Embarcadero de la Isla de la Piedra, aclara que en otros años las ventas han estado mucho mejor, con un incremento del 70% en la temporada decembrina, mientras que actualmente apenas superan el 40%.

“Han estado muy bajas las ventas, no es como otros años, teníamos un incremento del 70 a 80% en diciembre, ahorita ha estado disminuyendo, aparte de eso hay mucha competencia; de aquí se abastecen todas las pescaderías, se manda a Guadalajara, Acapulco, Monterrey, Durango”.

González Cambero añadió que con la entrada del mes de diciembre era para haber obtenido ya un 60% de incremento, en Navidad y Año Nuevo del 80 a 90%, pero la realidad es que nunca habían experimentado ventas tan bajas.

Vendedores de pescado y mariscos en el embarcadero de la Isla de la Piedra, esperan que las ventas repunten. Foto: Carla González I El Sol de Mazatlán

