Piden restauranteros subir aforos en establecimientos cerrados

Mazatlán, Sin.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados apoyó la petición de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán para que las autoridades correspondientes autoricen los aforos en establecimientos a un 100%.

El presidente de Canirac Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodríguez, manifestó que mientras no haya camas en los hospitales con enfermos de pacientes Covid-19, no hay ningún motivo para restringir lo que es el comercio, la gastronomía y demás.

"Así como hemos estado muy bien organizados para cuando se ha puesto fea la cosa, nos restrinjamos y nos pongamos en línea para combatir la pandemia, ahorita que no hay indicios de ella, también hay que darle pie al crecimiento de la economía”, dijo.

Rodríguez Becerra sostuvo que mientras no se presente otra cepa y el semáforo epidemiológico esté en color verde, lo correcto es estar abiertos sin restricción, pero cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

“Yo creo que el aforo se mantuvo restringido por precaución, pero mientras el semáforo esté en verde y mientras no haya pruebas de que haya enfermos de Covid—19 en Mazatlán, no hay por qué no aumentar el aforo”, expresó.

El dirigente de los restauranteros sostuvo que el autorizar el aforo no quiere decir que se vaya a bajar la guardia porque hay que estar preparados para cualquier contingencia.

“Esto nos ha dado la experiencia de cuando una nueva variante se presenta en algún país dependiendo la parte del mundo donde se genere más o menos sabemos cuánto tarda en llegar a Mazatlán, dependiendo la lejanía en los casos anteriores hemos tenido tiempo para bajar los protocolos y establecer los protocolos sanitarios”.