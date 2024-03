Pemex contamina más en el gobierno de AMLO

Petróleos Mexicanos (Pemex) registró sus mayores niveles de contaminación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Informe de Sustentabilidad auditado de la petrolera, en 2022 sus emisiones de gases de efecto invernadero llegaron a 69 millones de toneladas, un nivel 49 por ciento por arriba de lo registrado en 2018.

Para Carlos Asúnsolo, gerente de Investigación y Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), estos niveles de contaminación se deben a que el gobierno de López Obrador priorizó desde un inicio las energías fósiles, pese a que la tendencia a nivel mundial es la transición hacia las energías limpias.

“Eso tiene una doble contradicción, primero apostar por profundizar el uso de combustibles fósiles en un contexto de emergencia climática, que es contrario a los compromisos en materia de cambio climático que el Estado mexicano asumió a nivel internacional, y por otro tampoco se acompañó de un fortalecimiento institucional y de presupuesto para las agencias encargadas de la seguridad ambiental”, comentó el especialista a El Sol de México.

En 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, Pemex registró un total de 46.3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI), una reducción de 6.2 por ciento respecto al año anterior, hilando dos años a la baja.

A partir de 2019, con el inicio de la presente administración, la empresa productiva del Estado rompió esta tendencia a la baja y en 2021 alcanzó las 71.1 millones de toneladas de emisiones de GEI, siendo el nivel más alto en al menos una década.

De todas las subsidiarias de la empresa productiva del Estado, Pemex Transformación, que es el área encargada de refinar el petróleo crudo para convertirlo en combustibles, es la que más contamina con alrededor de 70 por ciento de las emisiones de CO2.

El pasado lunes, en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, presumió que en esta administración el Sistema Nacional de Refinerías incrementó en más del doble su producción, al pasar de 511 mil barriles diarios en 2018 a más de un millón en lo que va del año.

Con este incremento en la producción de combustibles también creció la emisión de metano, un gas que resulta del proceso de refinación y que de acuerdo con el más reciente reporte de sustentabilidad de la petrolera pasó de representar 23 por ciento de las emisiones en 2018 a 32 por ciento en 2022.

La Academia de Ingeniería México indicó que la petrolera genera 10 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

En su análisis Retos y perspectivas para el sano desarrollo de Pemex, el organismo destaca que las áreas de Exploración y Producción, así como Transformación Industrial son dos de los cinco emisores más importantes de contaminación del aire en el país, sólo detrás de la industria eléctrica, el transporte y la industria en general.

El Consejo de Administración de Pemex aprobó su Plan de Sostenibilidad la semana pasada, el cual prevé entre 14 y 18 por ciento de sus recursos para inversión este año, y entre 10 y 14 por ciento anuales hacia 2030, para reducir sus emisiones.

La petrolera prevé hacia 2030 una reducción de GEI de 61 por ciento en el área de exploración y producción, de 60 por ciento en refinerías y de 40 por ciento en procesamiento.

También, la estatal estima una disminución de 30 por ciento en sus emisiones de metano para el mismo año.

Además, Pemex considera un desembolso de hasta 420 millones de dólares para evitar que sus procesos liberen emisiones de dióxido de carbono de forma directa a la atmósfera.

Los recursos, añade, se destinarán a varias acciones como la rehabilitación de maquinaria y la adquisición de equipo menos contaminante, así como el reforzamiento del programa actual de detección de fugas de metano y el monitoreo satelital diario para evitar estos fallos, entre otras.

Respecto a las propuestas de cerrar las refinerías por parte de los candidatos a la Presidencia, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el especialista de CEMDA subrayó que una transición energética justa debe acompañarse de un programa de capacitación para crear empleos y la generación de energías limpias.

“Casi la mitad de las emisiones en la industria provienen de Pemex y en particular las refinerías de Tula y Cadereyta, son las que más contaminan, y eso tiene serias implicaciones, la primera vinculada a los compromisos que ha asumido el Estado mexicano en materia de cambio climático y la segunda en los impactos que tienen en la salud (…) Pero no puede haber transición justa si no se toma en cuenta qué va a pasar con todas las personas que trabajan en ese sector”.