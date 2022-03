Oferta de hospedaje en plataformas "golpea" a hoteles de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el crecimiento desmedido de las aplicaciones digitales de oferta de renta de cuartos en los destinos turísticos del país, los hoteleros se enfrentan a una competencia desleal, por lo que es urgente una regulación por ley.

Guillermo Romero Rodríguez, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, ejemplificó el caso de Mazatlán, donde esta ilegalidad suma casi los 6 mil cuartos de renta, ya sean en casas o departamentos, lo cual representa un 45% de los 13 mil que integran la oferta hotelera.

“Eso nos pega mucho al sector formal y al sector hotelero, ya Mazatlán está llegando casi a las 6 mil unidades habitacionales, pero que no están en la formalidad, que no están registrados ante Hacienda, que no pagan impuestos", dijo.

Indicó que al no estar en la formalidad, no pagan impuestos, ni promoción, así como el impuesto al hospedaje ni el ISR.

Romero Rodríguez manifestó que lo más preocupante es que estos servicios han ido en crecimiento, cuando ellos no cubren los impuestos como los hoteleros, y sólo pagan predial o el agua como casa habitación, y desde ahí hay una competencia desleal para los empresarios del ramo turístico.

Ante ello, se pronunció porque pronto el Congreso local y las mismas autoridades municipales tomen cartas en el asunto, el cual ya ha sido expuesto, pero se a nivel nacional también se busca haya una reforma a la Ley de Turismo para frenar a estos negocios que se explotan en las plataformas digitales.

Los hoteleros en diferentes ocasiones han manifestado que no están en contra de la competencia con este tipo de hospedaje, pero lo que si es que deben estar regulados y pagar impuestos para competir en igualdad de condiciones.