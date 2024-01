Llegan casi 6 mil cruceristas a Mazatlán en el Discovery Princess

Casi 6 mil turistas navieros se encuentran este martes en Mazatlán luego de que muy temprano arribó la embarcación Discovery Princess.

Desde que bajan de la embarcación comienza la aventura para los visitantes internacionales; algunos en el mismo muelle de la Administración Portuaria Integral deciden a dónde ir durante las horas que estarán en el puerto, al ver las opciones que se les ofrecen, mientras que otros prefieren caminar y llegar solos al Centro Histórico y ahí quedarse las horas que estarán en la ciudad.

Durante todo el día se les puede ver por diferentes puntos de la ciudad, en el Clavadista, el mercado Pino Suárez, en la Plazuela República, el Malecón o la Zona Dorada.

El Discovery Princess trajo a 3 mil 617 pasajeros y mil 362 tripulantes a bordo, quienes dejarán una derrama económica estimada en 4.2 millones de pesos. Se trata de la primera embarcación de la semana, que en total recibirá a tres cruceros.

Una vez que terminen de realizar sus actividades en la ciudad, el crucero saldrá en punto de las 18:00 horas con rumbo a Puerto de Vallarta.

De acuerdo con la actualización del calendario de cruceros, para este mes se tiene programado el arribo de 15 embarcaciones turísticas.

Para lo que resta de la semana, faltan dos buques, el jueves llegará el Navigator of the Seas y el viernes el Seven Seas Grandeur.





Los beneficios

El turismo de los cruceros es uno de los segmentos que provocan una mayor derrama económica en los diversos tours que realizan por los sitios de interés turístico de la ciudad; los cruceristas que descienden gastan en promedio entre 70 y 100 dólares, por lo que el sector se ve fuertemente beneficiado con su presencia, según datos de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Lo mismo ocurre en los recorridos que efectúan a la zona rural del municipio como El Quelite, La Noria, considerando las visitas a Concordia y Copala, entre otros, en los que gozan de sus bellezas naturales, además del buen trato de la gente