Turistas y locales recorren el Centro del puerto de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Durante la mañana y mediodía del viernes, Mazatlán se convierte en el epicentro de una notable afluencia turística y local en el primer cuadro del municipio.

Decenas de visitantes recorren con entusiasmo el centro de la ciudad, explorando emblemáticos lugares como el mercado José María Pino Suárez, la majestuosa catedral, y disfrutando de los pintorescos paseos en la 'Guagua'.

También puedes leer: Precio del dólar a la baja afecta al precio del mango en Escuinapa

"Ya son nuestros últimos días aquí, así que esperamos disfrutar al máximo, queremos llegar bien a nuestra casa, pero sobre todo con el bonito recuerdo, no nos podíamos ir sin despedirnos del mercadito", expresó Damar Pulido, turista originario de Querétaro.

Dentro del bullicioso mercado, se congregan tanto turistas como ciudadanos locales.

La oferta de dulces mazatlecos, como los tradicionales jamoncillos, suaves, cocadas, y camote enmielado, atrae a los visitantes, quienes no pueden resistirse a probar esta explosión de sabores.

"En mi vida había probado los mentados suaves, y me gustaron muchísimo, me voy a llevar unos cuantos a mi tierra, me quede encantado con esto, estoy seguro de que si me pongo a vender de estos allá, me va bien", comentó Luciana Martínez, turista oriunda de Ciudad de México.

Mientras los turistas exploran, los ciudadanos locales aprovechan la oportunidad para realizar sus compras de la canasta básica y efectuar pagos pendientes

"Hay que venir a surtir la casa desde ahorita, y pagar el cable, porque si no me lo cortan, lo bueno que ya pasó la temporada de gastos grandes", dijo Ángela Llamas, ama de casa local.