La prioridad para el CCE es la recuperación económica: Carlos Salazar

La prioridad para Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en su último año al frente del organismo, es acelerar la recuperación económica, después la caída del año pasado, y aunque confía en que en 2021 el PIB crecerá más de seis por ciento, le preocupa la desaceleración en el programa de vacunación del país.

El empresario asegura en entrevista con con El Sol de México que el sector privado confía en presentar el tercer plan de desarrollo de infraestructura antes de que concluya julio.

-¿Cuáles son los objetivos que tiene planteados para este periodo al frente del CCE?

-Es muy claro que el primer objetivo y el más importante en este momento es la recuperación económica. Y esto va muy relacionado con los programas de vacunación. Nosotros necesitamos que esto se acelere, hemos ofrecido nuestra colaboración, hemos demostrado que somos eficaces, la oportunidad que se nos dio de organizar el programa de vacunación en el estado de Toluca, fuimos muy eficientes para hacerlo, se vacunaron más de 150 mil personas, con 53 compañías organizando este programa. Entonces, estamos esperando que se nos tome en cuenta, hemos levantado la mano. Esta es la primera prioridad para que se recupere la actividad económica. Vemos factible que haya un crecimiento por arriba de seis por ciento este año, recuperar parte de lo perdido el año anterior, y va a depender mucho de qué tan efectivos seamos con la campaña de vacunación. La segunda prioridad está en los programas de recuperación, por eso nuestra insistencia en los programas de infraestructura y también estamos trabajando en el programa fiscal, que por otro lado, se tendrá que presentar ante el Congreso en el mes de septiembre. Estamos muy activos con ese tipo de actividades y teniendo muy buena relación con todos los secretarios de Estado, especialmente con la Secretaría de Hacienda.

-En el tema de la vacunación, ya bajó el ritmo, ¿eso no es una preocupación para la reactivación económica?

-Por eso hemos ofrecido nosotros nuestro apoyo, pero deja tú que no solamente haya bajado, sabemos que la pandemia continúa, hay ciudades del país que han vuelto a tener que modificar los colores de su semáforo. Están aumentando los contagios y eso nos obliga a ser más rápidos en lo que estamos logrando.

-¿Qué pasó con los planes de infraestructura?, nos habían comentado que iban a presentar uno por mes, pero desde hace rato hay silencio sobre el tema.

-Estamos trabajando. Hemos nosotros comentado desde hace varias semanas que durante el mes de julio quedaría listo el tercer paquete de los planes de infraestructura. Se ha atrasado también por el cambio que se está dando en la Secretaría de Hacienda. Nosotros veníamos trabajando estrechamente con Arturo Herrea, y obvio que ahorita la prioridad de Hacienda es la transición entre los dos secretarios, entre el secretario Rogelio (Ramírez de la O) que está entrando. Y bueno, hemos tenido que dejar lo de los planes para poderlo discutir con tranquilidad y también esperar la llegada de Rogelio Ramírez de la O. Sin embargo, nosotros sí creemos que durante julio llegará este anuncio.

-¿Ya ha habido avances en lo que ya presentaron?

-Sobre lo que ya presentamos, eso ha seguido caminando, vamos a informar también cuando se dé el anuncio del tercer paquete, cuál es el estado en los otros dos paquetes que hemos informado.

-¿Usted ya tuvo un acercamiento previo con el futuro secretario?

-Yo he tenido oportunidad de platicar con él, entre las cosas que hemos hablado es cómo van los programas de infraestructura, qué tipo de colaboración vamos a organizar entre el sector privado y la Secretaría de Hacienda, darle continuidad a todo lo que hemos estado platicando y trabajando junto con el secretario Arturo Herrera, entre ellos, y muy importante, las modificaciones fiscales que hemos estado platicando a través de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador y del equipo que ha diseñado Hacienda para este tema.

-¿Ha habido apertura por parte del futuro secretario Ramírez de la O?

-Totalmente, nosotros creemos que vamos a darle continuidad a una muy buena relación que hemos establecido con la Secretaría de Hacienda.

-¿La ve mejor o la ve igual?

-La veo igual, porque con Hacienda estaba muy bien, la verdad de las cosas.

-Está el tema de la regulación del outsourcing. ¿Cómo van con eso, están batallando para cumplir con los tiempos?

-Tenemos una reunión con la secretaria del Trabajo y uno de los temas que le vamos a exponer es que algunas entidades donde hay que hacer registros no están trabajando tan eficaz como nosotros quisiéramos y esto retrasa los registros de nuestros asociados. Entonces, creo que lo podemos resolver en estos días.

-¿Están pidiendo prórroga?

-No, no, no, lo que estamos pidiendo es que la autoridad cumpla con la velocidad que tiene que cumplir.