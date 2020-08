Impacta pandemia en la economía de comercios

Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 ha afectado a diferentes negocios y comercios de Mazatlán, pues no se ha tenido la recuperación esperada luego de la reapertura, aseguró Jesús Sandoval Gaxiola.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán manifestó que sólo aquellos negocios relacionados a la salud han tenido buenos ingresos, pero el resto de los comercios apenas están subsistiendo para cubrir sus gastos operativos.

“Hay algunos giros que han salido muy beneficiados, como las tiendas de autoservicio, farmacias, hospitales y todos aquellos negocios que venden productos sanitizantes, limpieza y protección personal, pero la mayoría han sido afectados”, dijo.

Señaló que lo difícil para los comerciantes viene a partir de esta semana, pues al terminar el periodo vacacional de verano, se perderá la afluencia de visitantes que se tenía.

Detalló que durante el periodo vacacional, las ventas se mantuvieron en un 40% en los giros ligados al turismo, lo que sin duda dio un respiro económico para los comerciantes.





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En lo que respecta a las ventas en papelerías ante el inicio del ciclo escolar, Sandoval Gaxiola indicó que no serán las mismas de otros años, pues la gente está gastada y no comprarán útiles porque las actividades escolares se realizarán en la modalidad virtual.

“Como las clases no serán presenciales, no se han tenido las grandes ventas en las papelerías, no habido repunte en ventas de zapatearías, mochilas, ropa interior, estamos viviendo una etapa totalmente diferente”, concluyó.













