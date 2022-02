Cierra Mazatlán el 2021 con superávit de 56 millones de pesos

Mazatlán, Sin.- La administración municipal de Mazatlán cerró el 2021 con un superávit financiero de 56 millones de pesos, informó el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga.

Confirmó también que presentó en tiempo y forma la Cuenta Pública del cuarto trimestre del 2021 ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Destacó que siempre han tratado de cumplir realmente con la Ley Orgánica y la Transparencia financiera en cuestión de que todo esté bien, donde no pasa ninguna factura si no está requisitada como se debe, y no se paga si verdaderamente no se puede pagar, por eso la administración cerró muy bien.

“Salimos arriba, salimos con un superávit o un ahorro que traíamos, es en base a los ingresos y egresos, no tanto de que debo tanto, es como una empresa que dice que tengo utilidades por esto, pero debo tanto y me deben tanto, pero en el flujo salió que traemos un superávit de 60 millones de pesos en flujo, realmente”, explicó el funcionario municipal.

Aun cuando la aprobación de la cuenta no pasó por el Cabildo, Alarcón Lizárraga aseguró que el municipio no corrió ningún riesgo, porque se presentó a tiempo ante la ASE.

Aseguró que la cuenta está en forma, y el superávit real después de los flujos de ingresos y egresos es de 56 millones de pesos al cierre del 2021, que si se compara con el año del 2020, que fue el año que afectó la pandemia y por tres meses se detuvo la economía, la diferencia es de 28 millones de pesos.

El tesorero destacó que se están administrando muy bien los recursos, ya que si no fuera así, no se pudieran pagar sueldos, a proveedores y además hacer obra pública.

Y ante el panorama gris que dibujó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al inicio de su segundo periodo, Alarcón Lizárraga confirmó que sí se corrió el riesgo de que se parara el municipio al no tener tesorero por más de 20 días.

Agregó que tuvieron que hacer “trucos y magia” para poder salir adelante, ya que no se dejó de pagar a proveedores, a los que se podía se les hacía transferencias, pero a los que se requería pagar en cheque, no se podía, porque no había nadie quien los firmara.

Pero aun así, manifestó, no se dejó de pagar la nómina de 11 millones de pesos y se les pagó a los proveedores.

