Cerrados, mil 500 negocios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En esta nueva normalidad, alrededor de mil 500 negocios permanecen cerrados, lo que representa un 15% del padrón de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán.

El secretario general de la Canaco, Guillermo Romero Rodríguez, advirtió que una vez que se les dio la apertura económica a todas las empresas, los negocios que no cumplan se van a quedar en el camino.

“Hablamos de Mipymes, pequeños y todo, pero deben de cumplir con los protocolos y otros todavía tienen problemas con las personas que les habían rentado sus locales, con el IMSS, por los pagos que no se han podido hacer, se están cubriendo, pero hay muchas necesidades con la autoridad competente”, dijo.

Aclaró que ahora ningún negocio podrá abrir sus puertas si no cumple con los protocolos de higiene establecidos, porque ya no se vale dar un banderazo de apertura y luego ver que los cumplan.









Los negocios deberán cumplir con los protocolos de higiene, para que todos puedan abrir sus puertas de una manera responsable y evitar lo que sucedió cuando se dio la reapertura de los depósitos y supermercados Guillermo Romero Rodríguez









Romero Rodríguez señaló que no se puede hablar de pérdidas millonarias porque todavía no saben si van a abrir todos los negocios o no, pero confió en que lo hagan.

Por su parte, el presidente de la Canaco, Jesús Sandoval Gaxiola, explico que a muchos negocios que reabrieron sus puertas les cayó el Seguro Social para cobrarle las cuotas, por lo que muchos más prefieren permanecer cerrados.

“Hay quienes abrieron su negocio el sábado y el lunes les cayó el Seguro Social cobrando cuotas, entonces muchos negocios mejor se mantienen sin abrir porque saben que se les viene el mundo encima, entonces ahorita se va a ir a convenir las cuotas con el Seguro Social, están en la mejor disposición también ellos de hacer convenios para ayudar a los comerciantes, pero a final de cuentas hay que desembolsar algo de dinero, cuando ahorita no hay ingresos y eso hace más difícil la situación”.

























