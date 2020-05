Cae demanda en la venta de ostión en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Antes de la propagación del Covid-19 en Mazatlán, comerciantes de ostiones llegaban a vender hasta 500 kilos durante una semana, y ahora “a duras penas” alcanzan a expender 40 kilos.

Finanzas Podría reactivarse el sector comercio en 15 días

La vendedora de mariscos, Bertha Alicia Rivera Aragón, comentó que la venta del molusco comenzó a bajar al empezar el periodo de cuarentena, a partir del pasado 20 de marzo.

Reconoció que la gente prefiere comprar pescado, ya que al ostión sólo llegan a adquirirlo para “botanear”.

Foto: José Luis Rodríguez │ El Sol de Mazatlán

Factores como la “ley seca” que se vive en la región, aseguró, ha repercutido en el consumo de ostiones, pues la mayoría de las personas relacionan la cerveza con los mariscos.









Como no hay venta de cerveza, ni otro tipo de bebida alcohólica, la gente compagina una cosa con la otra, y pues prefieren no comprar ostiones porque no hay alcohol Bertha Alicia Rivera Aragón









Actualmente, señaló, el ostión en concha es ofrecido al público en general a 40 pesos el kilo, mientras que la bolsita, que contiene una docena de moluscos, a 30 pesos.

El marisco que se expende en Mazatlán, aseveró, es traído de un punto conocido como “Las Arenitas”, que se encuentra en la zona del municipio de Culiacán, al norte del estado.

No obstante, en el puerto se extrae ostión de mar, pero actualmente no lo sacan porque no está permitido ingresar a la playa, como medida para evitar aglomeraciones de gente que pudiera originar contagios de coronavirus.

Te puede interesar: Piden liberar recursos para inspección y vigilancia en altamar

Rivera Aragón, señaló, los cierres de restaurantes y marisquerías en la isla de la Piedra, ha sido uno de los causantes en la baja de la venta de ostión, que para estas fechas, pero del 2019, los consumos se encontraban hasta en un 80%.

PARA SABER

Antes de la pandemia, comerciantes de ostión adquirían entre 300 y 400 kilos de concha a la semana, y ahora sólo compran 50 kilos.

















Lee más aquí:

Finanzas Llaman a empresas aprovechar estímulos fiscales

Finanzas Verano incierto: Lentas las reservaciones hoteleras

Finanzas Se mantienen costos de la fruta y la verdura