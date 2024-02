Aduanas del país cierran por fallas del SAT

Fallas en el Sistema de Modelo de Administración Tributaria mantuvieron paralizado el comercio exterior en distintos puntos de la República, aduanas de Tamaulipas, Ciudad Juárez y Veracruz reportaron lentitud en sus labores e incluso en dos hubo suspensión momentánea de actividades.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que por instrucciones del área central se suspendieron a partir de las 22:00 horas de ayer, miércoles, las operaciones en el Puente Internacional III de Comercio Mundial en Nuevo Laredo.

Explicó que esta suspensión obedeció a las fallas constantes registradas a nivel nacional en los aplicativos para procesar el despacho de mercancías.

“Quedan suspendidas la totalidad de las operaciones en el aérea” (de carga). Esta disposición no es aplicable en el área de turismo vehículos ligeros y de pasajeros la cual laborara en su horario regular”, precisó la comunicación oficial.

Poco después de las 07:00 horas de este jueves, camioneros que se encuentran en el lugar informaron que la actividad comenzó a restablecerse, aunque con lentitud.

En dicho puente internacional se moviliza el 41 por ciento de la actividad comercial entre México y Estados Unidos.

Este recinto aporta alrededor de 17 por ciento de la recaudación por concepto de IVA en operaciones de comercio exterior en todo el país aunado a que Nuevo Laredo recaudó 150 mil millones de pesos en 2022 por concepto de este impuesto.

Foto: Cortesía traileros

El Puente Internacional III de Nuevo Laredo, cuya Aduana permaneció cerrada durante la noche, cuenta con un registro de 14 mil cruces diarios con un crecimiento de 5.5 por ciento anual.

Aduana en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales dio a conocer que se cumplieron cuarenta y ocho horas sin sistema en el SAT (Sistema de Administración Tributaria) pero ya se ha estado restableciendo.

“Teníamos cuarenta y ocho horas sin sistema y ahorita está medio restableciendo”, informó la líder empresarial. “Nada más que estaban tratando de restablecerlo, es todo lo que nos decían”, agregó.

La presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales destacó que se paralizó todo el trabajo aduanero por prácticamente dos días en esta frontera.

“Estaba parado, no había nada, si no tienes sistema no tienes nada”, resaltó. “ya se está restableciendo, no (pasa seguido) paso en septiembre, octubre, por ahí otra vez un paro general, es que es a nivel república”, indicó.

“Pero tenemos que ver alternativas, porque si sucede muy seguido tenemos que ver qué está pasando”, enfatizó la también presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

Aduana en Veracruz

Finalmente, en Veracruz, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio a conocer que actualmente se trabaja con lentitud debido a las fallas, pero al mismo tiempo se realizan las reparaciones a nivel central para restablecer el funcionamiento del servicio.

“Esta Unidad Administrativa Aduana de Veracruz entiende los inconvenientes que esto representa a la Comunidad Portuaria con retrasos en el despacho aduanero; sin embargo, esta autoridad agradece su valiosa comprensión”, detalló en un comunicado la dependencia nacional.

En medio de la situación, operadores del transporte de carga reportan largas filas dentro del recinto portuario de Veracruz, debido a que el despacho de mercancía se lleva a cabo con mucha lentitud.

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), diariamente ingresan al puerto de Veracruz mil 800 tractocamiones con diversas cargas, para ser despachados en la aduana del puerto de Veracruz.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio a conocer que actualmente se trabaja con lentitud debido a las fallas / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

