ABM: No hemos visto acuerdo para acelerar al país

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, aseveró que para acelerar el crecimiento económico del país y salir más rápido de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, todos los sectores deben trabajar juntos en común acuerdo, algo que hasta el momento, dijo, no ha ocurrido.

“Sector público, sector privado, sector financiero, inversionistas particulares nacionales y extranjeros, todos tenemos que participar en la reactivación de la economía y hasta hoy no hemos visto ese acuerdo entre todas las partes para que trabajemos juntos en darle celeridad a salir a esta crisis económica severa que estamos viviendo”, comentó el directivo en conferencia virtual.

El directivo indicó que la situación económica que el país está viviendo como consecuencia del confinamiento tienen que ver con el ingreso de personas y empresas.

En ese sentido, señaló que para la preocupación de la ABM está en que hay menores ingresos en los acreditados, el menor dinamismo del consumo y los bajos niveles de inversión fija bruta.

“La gran preocupación es en qué nivel están los ingresos de cada uno de los acreditados y a qué velocidad se van a recuperar aquellos que se vieron disminuidos, porque evidentemente los ingresos son la fuente de pago de nuestro créditos”, apuntó.

En cuanto al consumo, dijo que se va a reactivar solo si hay crecimiento en el empleo, lo que no se ha visto hasta ahora, mientras que la inversión aseguró que no se llevará acabo mientras no se cumpla lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta semana sobre un plan de infraestructura.

“Mientras eso no se lleve acabo no tendremos crecimiento significativo en inversión, empleo y consecuencia consumo”, subrayó.

Niño de Rivera apuntó que al cierre del mes de junio el crédito al consumo disminuyó tres por ciento a tasa anual, siendo el único rubro dentro del financiamiento que bajó en la primera mitad del año.

Para julio, agregó, se ha visto una recuperación en el gasto de los mexicanos con tarjeta de débito, de 4.4 por ciento, mientras que el monto facturado con tarjeta de crédito se mantuvo a la baja, con una contracción de 14.7 por ciento, esto a tasa anual.

“Las personas prudentemente están gastando lo que tienen en sus cuentas y no se están endeudado más”, destacó.

No obstante, resaltó que al concluir el primer semestre el crédito creció 2.9 por ciento en términos reales, impulsado por el financiamiento al sector privado, a empresas y de vivienda.

