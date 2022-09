Con 18 años, Gerónimo Paez, originario de Mazatlán, es uno de los atletas más rápidos del mundo

Mazatlán, Sin.- La vida siempre es un cajón de sorpresas, nunca sabes qué te va a tocar. Ese es un dicho que aplica en la vida de Gerónimo Páez Portillo, un atleta de 18 años de edad al que la casualidad lo colocó en una pista de atletismo para convertirlo en la promesa más firme en este deporte.

Gerónimo recuerda que fue en la escuela secundaria cuando comenzó su andar deportivo, probándose primero en el baloncesto, pero hubo algo del deporte ráfaga que no lo llenó, por lo que decidió incursionar en el triatlón, una disciplina muy desgastante que no es apta para cualquiera.

“Hace cuatro años comencé a practicar triatlón, con el profesor Julián Gutiérrez en Mazatlán, pero fue en el año 2021 cuando decidí cambiar de deporte y hacer atletismo”.

Desde la primera vez que piso una pista, sentir los nervios cuando revisaba si tenía las agujetas bien amarradas, caminar hacia el block de salida y enfocarse en una sola recta y luego correr en contra del viento, son cosas que el atleta ya no cambia por nada.

“En atletismo, la verdad me va muy bien, en mis comienzos no se me complicó y por eso decidí moverme a esa disciplina". La fuerza y sobre todo la resistencia que le dio el practicar triatlón por muchos años, le ayudaron para enfocarse en las pruebas de medio fondo.

"Correr me da adrenalina y es algo que me gusta vivirlo muchas veces”, confiesa con un tono convencido.

Fue en la escuela secundaria cuando comenzó su andar deportivo. Foto: Cortesía | Christian Barraza

El mazatleco no estuvo solo en este proceso, ya que los profesores Julián Gutiérrez y Juan Manuel Viera estuvieron al pendiente de él para ayudarlo a perfeccionar sus movimientos y comenzar a dejar huella en las pistas de todo el país.

“El profe Viera me ayudó a perfeccionar en las pruebas cortas, yo corría los 2 mil 500 metros, porque era una prueba estándar para el triatlón, y también me metí a la prueba de 800 y 400 metros, la prueba de 100 metros no la he corrido, porque es velocidad pura (ríe)”.

La adaptación que vivió al llegar al atletismo fue algo complicado, porque la preparación no es la misma y la mente tiende a traicionar en algunos casos, además de que mantener un ritmo sobre la pista fue algo que también le costó alcanzar.

“Al principio, como todo, la adaptación te cuesta, porque en las pruebas de 400 y 800 metros es velocidad, cosa contraria a los 2 mil 500, aunque era más distancia iba uno más controlado, pero ir al tope siempre, el cuerpo lo siente y los cambios duelen, pero las ganas son más grandes que el dolor de las piernas”, comentó.

El año del despegue

Gerónimo ha tenido un año 2022 muy movido, primero con pruebas locales, para después ir a los estatales y cumplir con el nacional, una competencia que le abrió las puertas para ser el tercer mazatleco en ir a un Mundial Sub-20 de la especialidad, realizado en agosto de este 2022 en Cali, Colombia.

“En sí tuve muchas competencias, fue muy cansando, hubo meses que competía cada fin de semana, yendo a Tepic, Mexicali, Hermosillo, pero eso fue la clave para llegar al Mundial de Colombia, que fue muy grato”, dice

Geronimo quedó dentro en el octavo lugar a nivel mundial. Foto: Cortesía | Christian Barraza

“Recuerdo que todo se decidió en el última día de la clasificación, en el Nacional de Querétaro, que fue en julio, porque no teníamos planeado correr esa prueba de relevo, nos pusimos de acuerdo entre nosotros, que éramos los más rápidos para ver si la Federación nos quería mandar, rompimos el récord nacional, pero no nos dijeron nada, hasta como en una semana después estaba en la playa y recibí la noticia”.

El tiempo realizado en el relevo mixto, para clasificar a Colombia, fue de 3 minutos con 29 segundos y 40 centésimas. Sus compañeros fueron Cristian Valdez, Paola Mireles y Shakti Álvarez.

El mundial

Ir a competir a Colombia para el Mundial Sub-20 de Atletismo 2022 fue algo que le ayudó a crecer porque no solo le dio esa seguridad de seguir adelante, sino que también le despertó el hambre de triunfar y soñar en un par de años más con unos Juegos Olímpicos.

“Ese viaje al Mundial fue el mejor que he tenido, uno porque fue con amigos y era la primera vez que salía del país, pero esos viajes son un golpe de autoridad más que nada, te das cuenta cómo está el nivel fuera del país, porque es muy alto, ya que te enfrentas a lo mejor del mundo”.

Él representó a México en la prueba de 800 metros mixtos, en cual se quedaron con un octavo lugar y a un paso de disputar la final.

Su próximo objetivo son los juegos olímpicos de París 2024. Foto: Cortesía | Christian Barraza

“La verdad es que esperamos menos (ríe), jamás nos imaginamos quedar en el octavo lugar a nivel mundial, fue una gran sorpresa y nos quedamos a nada de estar en la final por los métodos de clasificación".

Con esos resultados, Gerónimo, espera representar a México y sueña con estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y dejar huella en el deporte.

Dato

3:27:02 fue el tiempo que le dio el octavo lugar en el Mundial Sub-20 de Atletismo en Cali, Colombia.

Para saber

Gerónimo fue campeón nacional individual en los Nacionales Conade que se realizaron en Hermosillo, además de compartir con Juan Jesús “Vallín” Gutiérrez y Gilberto “Novato” Guzmán, en ser los mazatlecos en llegar a un mundial de atletismo.