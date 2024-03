Estrada Ferreiro solicitó protección y seguridad para su campaña

Culiacán, Sin.- El candidato al Senado de la República, Jesús Estrada Ferreiro, informó que ha solicitado protección y seguridad a la Secretaría de Seguridad para que se le asignen al menos dos elementos policiales durante su campaña.

En rueda de prensa en Culiacán, el exalcalde expuso que debido a amenazas por parte del gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, y el candidato al Senado de Morena, Enrique Inzunza hará uso de su derecho como expresidente municipal para contar con seguridad propia.

Dijo que él forma parte de los 23 candidatos que han solicitado protección a la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional y responsabilizó al gobernador de cualquier cuestión de inseguridad que le podría ocurrir.

“Yo lo que le pedí al secretario de Seguridad Pública por oficio que me asignaran el equipo de seguridad que me corresponde por ley. No sé ni cuántos, los que me corresponden, yo nunca los usé en la presidencia, a todos los comisioné”, dijo.

Respecto a las amenazas de las que ha sido víctima, detalló que ha recibido llamadas telefónicas, donde le advierten: “ya deja en paz al gobernador, no estés chingando a tu madre”.

Barbara Fox, candidata de MC también solicita protección

La candidata a diputada federal del distrito 02, también solicitó protección y seguridad ante las autoridades por intimidación y amenazas.

Dicha solicitud la hizo ante el Instituto Nacional Electoral en donde expuso que por ser trans, la han amenazado y le han hecho comentarios de odio.