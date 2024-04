El cantante Carlos Sarabia va por una regiduría en el Cabildo mazatleco

Mazatlán, Sin. -El cantante sinaloense Carlos Sarabia va por una regiduría en el Cabildo mazatleco en las próximas elecciones, el ex integrante de las bandas El Recodo y La Adictiva, va como segundo regidor por el Partido Movimiento Ciudadano.

Entrevistado por medios de comunicación, reveló que es la primera vez que participa en el ámbito político al ser "conquistado" por la invitación y plan de trabajo de Mylai Quintero, candidata a la presidencia por MC.

Ante su nula experiencia en el ámbito, confesó que no viene a hacer política, sino a sumar y ayudar.

"No sé mucho de esto, no vengo a hacer política porque no sé nada de política, pero sí sé lo que es poder brindar algún tipo de apoyo, a mis compañeros, en este caso en el tema de la música, el tema que últimamente pasamos y tratando de poner un granito de arena con mis compañeros en la medida de lo posible y de lo que se vaya dando a través de este gran equipo que se está formando en este proyecto de Movimiento Ciudadano", dijo.

Presentación de la planilla de MC para la alcaldía de Mazatlán. Foto: Carla González / El Sol de Mazatlán

¿Qué pasará con su carrera artística?

El vocalista dijo que su carrera artística no se detendrá a pesar de este nuevo proyecto, por lo que tendrá que ajustar sus tiempos y horarios para cumplir ambas obligaciones.

"Está muy marcado el tema de que un artista pueda hacer algo dentro de la política, yo creo que nos asusta mucho por eso muchos no levantamos la mano porque dicen 'es artista y quiere ser político', yo creo que sería muy bueno que muchos compañeros que tienen la posibilidad de ser la voz del pueblo, de los ciudadanos pudieran sumarse en la medida de lo posible", expresó.