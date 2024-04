Presenta Mylai Quintero a su planilla de regidores rumbo a la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Mylai Quintero ya se registró como candidata a la presidencia municipal de Mazatlán por el partido Movimiento Ciudadano y este jueves hizo presentación de su planilla de regidores.

En rueda de prensa recordó que el proceso electoral local arrancará el próximo 15 de abril; será una campaña de a pie y toque de puertas.

"Vamos a hacer una campaña de conocer las necesidades reales de las personas, porque es muy fácil a lo mejor hacer tu plan de trabajo de acuerdo a lo que tú piensas, pero no a las necesidades de la gente", dijo.

Agregó que la mejor oferta del partido, el cual no va en coalición ni con candidatura en común, son las caras nuevas y el ofrecer un proceso limpio y sin juego sucio.

"La oferta más que nada es que nosotros no vamos a ir con la vieja política, somos gente sana, noble, que no vamos a caer en juegos de campañas negras ni nada por el estilo, vamos a jugar con una campaña limpia, con propuestas por el bien de Mazatlán, nosotros no somos más de lo mismo, somos gente nueva, a lo mejor algunos son gente que han estado en campaña, pero con la oportunidad que tienen ahorita de estar al frente ninguno, es más ni yo misma", agregó.

Planilla de regidores

Enrique Urrea Hansmann, Síndico Procurador; Fanny Bonilla Delgado primera regidora; Carlos Sarabia Rosales segundo regidor; Kenia Lizárraga Loaiza tercera regidora; Guillermo Bastidas Bastidas cuarto regidor; Thelma Araceli Velázquez Osuna quinta regidora; Francisco Javier Ortiz Rosales sexto regidor; Basilisa García Aispuro séptima regidora.

Para saber

Este jueves por la tarde estará haciendo su registro Guillermo Romero Rodríguez como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.

El viernes 5 es la fecha límite de registro ante el Instituto Nacional Electoral; se espera que en el transcurso del día haga lo propio Estrella Palacios como candidata de Morena, mientras que el PT no ha confirmado aspirante aún.