Afirma candidato Eduardo Ortiz quel también solicitó seguridad ante el INE

Culiacán, Sin.- El candidato al Senado de la República, Eduardo Ortiz, criticó la estrategia de seguridad que supuestamente se le ha estado brindado a los candidatos en estas elecciones.

Afirmó que, a través de su partido Acción Nacional, se realizó la solicitud a las autoridades para que pueda contar con seguridad y protección durante este tiempo de campañas.

Sin embargo, aseveró que la solicitud la hizo de manera “ociosa”, pues considera que existen pocas posibilidades de que se le asigne un elemento policial, dado que existe directriz por parte del gobierno federal y estatal hacia los policías para que no cuiden a los candidatos de la oposición.

“Ahí en el crucero nos decían unos policías, nosotros les vamos a echar la mano, los vamos a cuidar, nos quieren echar la mano, pero la línea es que no nos cuiden. Ya se hizo la solicitud, estamos en espera de la respuesta, pero seguramente no va a hacer nada”, dijo.

En ese aspecto, el candidato hizo un llamado a la ciudadanía a que no tenga miedo de salir a las calles, participar y votar, pues durante sus recorridos la gente le ha manifestado que tienen miedo de no tener trabajo, que les quiten un programa social o que no haya medicinas en los hospitales.