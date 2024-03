Se necesita estrategia de seguridad para el proceso electoral: Paola Garate

Culiacán, Sin. -En vísperas de las elecciones y tras el asesinato de un político del PAN, la presidenta del PRI en Sinaloa, Paola Garate, exige una estrategia de seguridad integral para salvaguardar la integridad de los candidatos y la ciudadanía en general en los próximos comicios.

La líder del tricolor retomó el asesinato de Román Quezada Anduaga, secretario general del blanquiazul en El Fuerte, quien fue privado de la vida el pasado 6 de marzo.

Asimismo, comentó que el ambiente que se vive es tenso en cuanto a cuestiones de seguridad.

Garate lamentó las opiniones vertidas por el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

El mandatario estatal declaró a finales de febrero que no daría seguridad a los candidatos, mientras que su integrante del gabinete consideró que no es necesaria seguridad extra para los competidores del proceso electoral.

"No se resuelve solicitando seguridad y en caso de que la den, lo dudo, porque ya lo dijo no. El flamante gobernador Rubén dice que se cuiden solos y ya se deslindó el gobierno federal en caso de que lo hagan, yo no sé quién se sienta seguro con una patrulla atrás. Yo no sé si eso resuelve el tema de seguridad o al revés, lo agrava", expuso.

En sus últimas expresiones, el gobernador Rocha Moya dijo que se dará protección a quien lo solicite. No obstante, el titular del Poder Ejecutivo refirió que los candidatos a puestos de elección popular federal tendrán que acudir con las autoridades federales para solicitar apoyo.

Hasta el momento, reveló el gobernador, solo hay un candidato que solicitó seguridad; se trata de Bárbara Fox Mora.