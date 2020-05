¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

Hoy amanecimos en redes sociales con frases como... "Que la fuerza te acompañe" o “May the 4th Be With You”, esto gracias a que los fanáticos de Star Wars celebran su día que desde hace años ya se ha vuelto una tradición.

Hoy más que nunca: ¡que la Fuerza te acompañe! #StarWars #ElAscensoDeSkywalker está disponible en HD Digital.#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/0JbAWGeHMb — Star Wars (@StarWarsLATAM) May 4, 2020

Pero... ¿Por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

Todos podrían imaginar que el origen de esta fiesta fue creada por los millones de fans en todo el mundo que conmemoran el nacimiento de esta popular franquicia cinematográfica creada por George Lucas, pero no.

La celebración se remonta a 1979 cuando en el periódico London Evening News, miembros del Partido Conservador, felicitaron a Margaret Thatcher con la frase “May the 4th Be With You” por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido.

Lo anterior resultó ser un juego de palabras en inglés dónde "May 4th" es decir "4 de mayo" suena igual a decir "May the force" haciendo referencia a la emblemática frase: "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe).

Por lo que la gente decidió que "May 4th" (4 de mayo) sería la fecha perfecta para conmemorar a la famosa saga.

Some of our favorite droids are ready for a #MayThe4th party! 🎉🎂 #MayThe4thBeWithYou and happy #StarWarsDay to our fans around the world! pic.twitter.com/JW07PC5DR1 — Star Wars (@starwars) May 4, 2020 "We had each other, that's how we won." From our galaxy to yours, #MayThe4thBeWithYou! pic.twitter.com/eG9OBy5Foj — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Debido a la pandemia de Covid-19, este año será distinto pues los fanáticos no podrán acudir a los diferentes eventos de Cosplay, que se organizan para su conmemoración, al tener que quedarse en sus casas y cumplir con la cuarentena.

Sin embargo, lo anterior ha cambiado por maratones desde casa de todas las cintas, además de felicitaciones por medio de las redes sociales, las cuales se han vuelto primordiales durante esta cuarentena.

An entire galaxy, all in one place. The complete Skywalker Saga, the first episode of Disney Gallery: The Mandalorian and all episodes of Star Wars: #TheCloneWars and #TheMandalorian are now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6RMl5z92bx — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Incluso Disney + ha puesto toda la saga en su plataforma para que todos sus suscriptores puedan disfrutarla en esta fecha.

42 años y homenaje a la princesa

Cabe destacar que este 2020 se conmemoran 42 años de la primera cinta “Star Wars: A New Hope”.

También es un día de homenaje, puesto que será el tercer año sin la gran princesa Leia, esto debido a la muerte de Carrie Fisher, quien la interpretó a lo largos de los años y quien falleciera el 27 de diciembre de 2016 a la edad de 60.

A pesar de que la conclusión de la saga "Star Wars: The Rise of Skywalker" fue duramente criticada y no alcanzó las cifras que se esperaban, los fans alrededor del mundo siguen destacando la magia que estos filmes lograron llevar a la pantalla grande y que hasta la fecha, es reconocida por generaciones.

¿Y en esta cuarentena, tú como festejarás esta fecha?