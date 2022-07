¡Se quiere hacer rica! Mujer demanda por 10 mil dólares a hombre que la dejó plantada

Una mujer identificada como QaShontae Short demandó a un hombre por no haber asistido a su primera cita, ella señaló que esta ausencia le causó un daño emocional grave, por ese motivo le pidió que le pagara una compensación para reparar el problema que le generó. Ella argumentó que tenía varias pruebas a su favor.

Estos hechos ocurrieron en un condado de Michigan, en Estados Unidos, y aunque la acusación se hizo años atrás, fue hace poco que se realizó el juicio. Por su parte, el sujeto señalado llamado Richard Jordan, mencionó que el caso era absurdo, ya que no tenía fundamentos reales, y que todo era una pérdida de tiempo.

Te puede interesar: Wendy Guevara y el origen del meme más viral del 2022

Luego de que esta historia se hiciera popular, varios medios de comunicación quisieron contactar a la demandante para que diera su versión, no obste, ella no ha dado más declaraciones. Por ahora su queja sigue en pie, pero al no ver resultados pronto, se cree que ella podría desistir en los próximos días.

Presentación del caso

La afectada presentó una denuncia ante el Tribunal del Distrito 67 del condado de Genesee, en la que estipuló que ella acordó con Richard que tendrían una cita el 10 de septiembre del 2020, sin embargo, ella relata que él nunca se presentó.

Esto le ocasionó una “angustia emocional”, ya que ese día coincidía con la fecha de cumpleaños de su madre que había fallecido, por eso le solicitó al acusado que le pagara 10 mil dólares, que dan un aproximado de 205 mil 465 pesos mexicanos, esto de acuerdo al cambio actual de la moneda.

Juicio. Foto: 67th District Court

Primero, en esta audiencia que se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom, el juez Herman Marable Jr. le dijo a la demandante que debió haber presentado el caso en la corte del circuito, después, le pidió a Richard el nombre de su abogado, sin embargo, él respondió que no llevó ninguno porque pensó que no sería necesario.

“Para ser honesto con usted, señor, pensé que esto solo iba a ser descartado”, contestó el acusado y luego prosiguió “Tuvimos una cita, una cita, y nada más después de eso, y ahora me demandan por 10 mil (dólares). No creo que esto vaya a ir más lejos, y creo que es una pérdida de tiempo".

Problemas en el juicio

De esta manera, fue como el juez le dijo que, si quería desestimar el caso, era necesario que presentara una moción en la que justificara los motivos por los que creía que era necesario ya no hacerlo.

Antes de que él pudiera dar su opinión, QaShontae comentó que si el no habla con la verdad tendría que enfrentar las consecuencias, y aprovechó para hablar de la figura legal por la que sería encontrado culpable:

“Si él responde y su respuesta es una mentira, entonces es perjurio y mis documentos probarían que es una mentira”, exclamó la demandante, sin embargo, el juez indicó que ella no sabía de lo que estaba hablando, esto provocó una discusión entre los dos.

“No, no, no... ¿Entiendes lo que es el perjurio?", refirió el juez, a lo que Short reaccionó gritando: “Por favor, no insultes mi inteligencia. No hagas eso. Como si no entendiera lo que significa perjurio".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La mujer continuó peleando, mientras Herman Marable Jr intentaba calmarla: “Cállate mientras hablo”, dijo el hombre encargado de impartir justicia. Como ella seguía gritando, el juez cerró su micrófono, y finalizó la audiencia: “La conclusión es que dijiste que es un delito penal, así que lo enviaré a la corte de circuito".

Publicada originalmente en El Sol de Puebla