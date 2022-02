Hubo pleito, Chango 0te “se pelea” con Alfredo Adame

Culiacán, Sin.- El popular chango 0te sintió el rigor de los puños del polémico actor Alfredo Adame, o por lo menos hicieron una parodia de lo que sería un pleito entre ellos. Ambos personajes son de escándalos, uno por su constate problemas con la violencia y el otro por asumir su responsabilidad como el titular del Instituto del Deporte del Estado de Sinaloa.

En un video de YouTube, el Chango 0te empezó a insultar al actor Adame con sobrenombres quien lo llamo desde “Dragon Ball Z! y “El Jackie Chan mexicano”.

Quien fuera mascota del equipo de los tomateros de Culiacán le pregunto de todo al actor en un vídeo que duro más de 14 minutos.

El ahora funcionario de la administración de Rubén Rocha Moya hizo preguntas que al actor no le cayeron en gracia, como si fue cierto o montado lo de su última pelea en donde le roban el celular, que si cómo se entera de sus adversarios entre otras preguntas.

El personaje del chango fue más allá de las preguntas, no se detuvo y siguió preguntando de más, “que si no ha probado y que si no lo hará”, refiriéndose a alguna relación gay.

Alfredo Adame se despidió ya de su clásica manera al entrevistador, con golpes y se fue diciéndole “me saludas a tu changa madre”.

Luego, el Chango se quedó hablando de Adame, diciéndole “dinosaurio” y las patadas, los puños y las “mentadas” llegaron, pero acá no hubo sangre, ni demandas, sino pura risa en esta parodia de pelea entre estos dos personajes.













