Cofepris está por aprobar píldoras anticovid de Pfizer y Merck

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está por aprobar el uso de dos píldoras contra el Covid-19.

"Hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris, que resultan efectivos tomados, y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, bueno, para que estén al acceso de todos los enfermos".

Se trata de los medicamentos Paxlovid y Molnupiravir, de Pfizer y Merck, respectivamente, los cuales aseguró, "actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad".

Por otra parte, López Obrador mencionó, en su conferencia matutina de este viernes, que no han aumentado las hospitalizaciones por la variante Ómicron del Covid-19, ni que haya riesgo de que se pueda rebasar la capacidad de los nosocomios.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes.

Sin embargo, el mandatario federal aceptó que sí se registraron más contagios por la pandemia en estos días, incluso, México superó los 4 millones de casos positivos.

“Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarlo que no tengamos capacidad para atender enfermos y el otro dato que es muy bueno es que no aumenta el número de fallecidos o no es igual a lo de antes”, dijo el presidente.

