HBO Mx: Retira películas de Warner Bross de su plataforma

Luego de que se anunció que la película de Batgirl no se estrenaría ni en cines ni en ninguna plataforma de streaming, silenciosamente HBO MAX eliminó contenido de Warner Bross, reestructurando así esta plataforma.

Algunos contenidos exclusivos de esta plataforma ya no están disponibles, tal es el caso de seis películas de Warner Bros.

¿Qué películas salieron de la plataforma?

Moonshot, Superintelligence, The Witches, An American Pickle, Locked Down, Charm City Kings, son las películas que hasta el momento han salido de este catálogo.

Aunque siempre se ha visto que un servicio de streaming retire películas o series por no renovar el contrato de derechos de distribución, este caso es completamente distinto, pues estas cintas que han salido, habían sido etiquetadas desde siempre como originales de HBO Max.

¿Por qué no se estrenó Batgirl?

Al igual que las películas animadas de DC Cómics, la cinta de Bárbara Gordon se iba a estrenar exclusivamente en cines hasta que se anunció su llegada a la plataforma de streaming.

Según la revista Variety la decisión de no pasar esta película fue más que nada una nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia.

Otra película que pasó por esta misma situación fue House Party, película protagonizada por LeBron James la cual tenía planeado su estreno en HBO Max el 28 de julio, lo que nunca pasó y actualmente ya no aparece en el calendario de estrenos.