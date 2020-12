Cuatro plataformas para tus posadas virtuales

Este 2020 es distinto, es momento de privilegiar la sana distancia y cuidar unos de otros. ¿Cómo? Privilegiando la sana distancia y acatando las medidas de corresponsabilidad emitidas por el gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el contagio y la propagación de Covid-19.

Sin embargo, ese no es motivo para dejar de celebrar y contactar con nuestros seres queridos. Te sugerimos algunas plataformas que te pueden apoyar para realizar reuniones virtuales, en especial esta temporada decembrina:

1. Meet. Es un servicio de videotelefonía desarrollado por Google, sólo basta con tener un correo de Gmail, dar clic en Aplicaciones de Google, seleccionar Meet, y dar clic en Iniciar o unirme a una reunión; tus invitados también deben tener cuenta en Gmail. Si deseas más información del paso a paso consúltala aquí: https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

2. Zoom. Debes descargar la aplicación, es gratis. Sólo das clic en Nueva reunión, se desplegará una pantalla, selecciona Copiar dirección de la página web y compártela con tus invitados. Para más detalles visita: https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362423-Como-anfitri%C3%B3n-c%C3%B3mo-comienzo-o-me-uno-a-una-reuni%C3%B3n-programada-

3. Facebook. Da clic en el icono de Messenger y selecciona el dibujo de la cámara y da clic en Crear nueva sala; tendrás la opción de copiar un link y dárselo a quien deseas invitar o bien seleccionar a tus contactos de esta red social para invitarlos. Revisa este enlace si aún tienes dudas: https://www.messenger.com/rooms?locale=es_ES

4. WhatsApp. La función de llamadas grupales permite hacer videollamadas de hasta ocho participantes. Abre WhatsApp, luego, toca la pestaña Llamadas, selecciona Nueva llamada > Nueva llamada grupal, y busca a los contactos que quieras añadir, luego, toca Videollamada y listo. Para cualquier inquietud puedes leer esto: https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-group-video-call/?lang=es

Quédate en casa

Como parte del alza en hospitalizaciones por Covid-19, el gobierno de la CDMX hizo un llamado a "no fiestas, no posadas, no reuniones con amigos y familiares, y en esta ocasión no invites y no aceptes invitaciones".





