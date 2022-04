Ax-1, la primera misión espacial privada, hace histórica llegada a la EEI

Este sabado, la misión espacial Ax-1 hizo historia al convertirse en la primera misión completamente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde sus cuatro astronautas serán recibidos, cuando terminen las tareas necesarias para abandonar la nave.

La nave Dragón Endeavour, con cuatro astronautas de la compañía Axiom, el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe, a bordo, arribó y quedó enganchada a la EEI.

La cápsula se acopló de forma autónoma al puerto orientado al espacio del módulo Harmony de la EEI.

Salvo unos problemas con la cámara de vídeo que impidieron ver a los espectadores en tierra el tramo final del viaje desde Cabo Cañaveral (Florida) y un retraso de una hora en la llegada, todo transcurrió como estaba previsto.

The #Ax1 mission from @Axiom_Space with four astronauts aboard the @SpaceX Dragon Endeavour docked to the station today at 8:29am ET. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FaoRTrKSKC — International Space Station (@Space_Station) April 9, 2022

Las naves utilizadas por la Ax-1, un cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon Endeavour, pertenecen a SpaceX, la compañía de Elon Musk, pero la compañía texana Axiom es la responsable de la expedición.

El cohete Falcon 9 que propulsó a la nave Dragón al espacio había despegado el viernes 8 de abril desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

And with that, the first all-private mission to the ISS has begun.#Ax1 pic.twitter.com/aanip5YNg7 — Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022

La tripulación pasará más de una semana en la EEI realizando investigaciones de distinto tipo en la estación espacial.

En el viaje de regreso la cápsula amerizará en alguno de los siete puntos establecidos para ello en aguas cercanas a Florida.

Una vez a bordo de la EEI, la tripulación de Axiom será recibida por la Expedición 67, formada por los astronautas de la NASA Thomas Marshburn, Raja Chariy y Kayla Barron, el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Matthias Maurery y los astronautas de la rusa Roscosmos Oleg Artemyev, Sergey Korsokovy y Denis Matveev.

En total, habrá once astronautas a bordo.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, calificó el viernes de "histórico" el lanzamiento de Ax-1 y dijo que la asociación de la NASA con compañías privadas a través de los programas comerciales de carga y tripulación ha llevado a EU a "esta nueva era en los vuelos espaciales tripulados".

Michael Suffredini, presidente y director ejecutivo de Axiom Space, felicitó a los cuatro astronautas y subrayó que "este viaje es la culminación de largas horas de capacitación, planificación y dedicación de la tripulación y todo el equipo de Axiom Space, nuestros socios en SpaceX y, por supuesto, un crédito para la visión de la NASA de desarrollar una presencia sostenible en la órbita terrestre baja".